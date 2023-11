Target: Angriff auf EMA 200

Nach der steilen Rallye kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie auf 286,98 US-Dollar hat sich das Chartbild seit Ende 2091 sichtlich abgekühlt, hierbei fielen die Aktien in einem ersten Schritt auf 184,68 US-Dollar zurück, Ende letzten Jahres auf 137,16 US-Dollar und in diesem Jahr schließlich auf 102,93 Dollar. Erst in diesem Bereich zeigte sich in den letzten Wochen der Versuch einer Bodenbildung, diese scheint mit dem Kurssprung aus dieser Woche immer weiter zu gelingen. Einige große Hürden stehen der Aktie jetzt allerdings noch bevor.

Möglicher Trendwechsel

Noch beherrscht ein übergeordneter Abwärtstrend das Handelsgeschehen bei der Target-Aktie, Kursgewinne an 137,16 US-Dollar wären auf Sicht der kommenden Tage nicht bewundernswert. Aber erst wenn ein Sprung über dieses Niveau und darüber den EMA 200 gelingt, dürfte ein größerer Befreiungsschlag mit Kurspotenzial an 183,89 US-Dollar entstehen und könnte entsprechend über Long-Positionen nachgehandelt werden. Ein Kursrutsch unter die aktuellen Jahrestiefs von 102,93 US-Dollar würde unweigerlich Verlustrisiken auf 90,17 US-Dollar bei Target freisetzen.