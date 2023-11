Kraft Heinz: Chance auf Turnaround

Seit Ausbruch der Pandemie und einem bedingten Verlaufstief bei 19,99 US-Dollar hat sich die Aktie von Kraft Heinz nur spärlich erholen können, in der Spitze verdoppelte sich der Buchwert lediglich auf 44,95 US-Dollar bis Sommer 2021. Doch das Interesse der Anleger ließ nach, es folgte eine nahezu zwei Jahre andauernde Seitwärtsphase begrenzt durch die Horizontalunterstützung von 32,78 US-Dollar. Diese Schiebephase wurde schließlich im September dieses Jahres zur Unterseite aufgelöst, in der Folge kamen Verluste auf 30,68 US-Dollar zustande. Doch weiteres Verkaufsinteresse blieb aus, die Aktie sprang wieder zurück in ihre ursprüngliche Range, womit nun ein klares Fehlsignal zuungunsten der Verkäufer vorliegt.

Wenig Dynamik bei Kraft Heinz

Die fehlende Dynamik in der Kraft Heinz-Aktie ist kein Indiz für die Zuverlässigkeit der Signale, über einem Niveau von 34,60 US-Dollar würden sich die Hinweise auf einen Fehlausbruch noch weiter verdichten, in der Folge könnte ein Anstieg zunächst an den 200-Wochen-Durchschnitt bei 36,66 US-Dollar erfolgen, darüber an einen untergeordneten Abwärtstrend bestehend seit Anfang letzten Jahres bei 38,83 US-Dollar. Genau dieses Potenzial könnte von unerschrockenen Investoren genutzt werden. Auf der Unterseite dürfte ein Bruch der aktuellen Jahrestiefs zu weitreichenden Verlusten führen, ins Visier würden dann zunächst die Septembertiefs aus 2020 bei 28,56 US-Dollar geraten.