APA ots news: Allianz bleibt weltweit die Nummer eins unter den Versicherern

Wien (APA-ots) - * Wert der Marke Allianz steigt innerhalb eines Jahres um +11,5% auf 20,85 Milliarden US-Dollar * Zum fünften Mal in Folge ist die Allianz in der Interbrand-Rangliste "Best Global Brands" die Nummer eins unter den Versicherern weltweit * Die Allianz hat sich um drei Plätze auf Rang 31 verbessert und schneidet dadurch weiterhin besser ab als ihre Mitbewerber und die Branche Das fünfte Jahr in Folge wurde die Allianz im Interbrand Best Global Brands Ranking 2023 zur weltweiten Nummer eins der Versicherungsgesellschaften ernannt. Mit einem zweistelligen Wachstum von +11,5% konnte die Allianz ihren Markenwert auf 20,85 Milliarden US-Dollar steigern - dies entspricht einem Zuwachs von 2,15 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Mit der erstmaligen Überschreitung von 20 Milliarden US-Dollar rückt die Allianz zudem um drei Plätze auf Rang 31 der am schnellsten wachsenden globalen Marken vor. Zum Erfolg, die Allianz als zunehmend einflussreiche Marke zu festigen, tragen 159.000 Mitarbeiter:innen, 116.000 Versicherungsagent:innen und 100.000 Makler:innen maßgeblich bei, indem sie bestmöglich auf die Bedürfnisse der Kund:innen eingehen und diese dabei unterstützen ihre persönlichen Ziele zu erreichen. "Dank des Vertrauens, das 122 Millionen Kund:innen in 70 Märkten der Allianz schenken, konnten wir im Interbrand Ranking erneut besser abschneiden als unsere direkten Mitbewerber und die Branche. Zum hervorragenden Ergebnis hat auch unser Engagement für Menschen in aller Welt beigetragen. Dazu zählen diverse Programme und Initiativen, die beispielsweise Kindern in Not helfen, finanzielle Bildung möglichst vielen zugänglich machen, sowie die Unterstützung von Athlet:innen und Fans im Vorfeld der Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris 2024", so Rémi Vrignaud, CEO der Allianz Österreich. Zwtl.: Die Interbrand-Rangliste Interbrand leistete 1988 Pionierarbeit auf dem Gebiet der Markenbewertung. Es war das erste Unternehmen, dessen Methodik nach ISO 10668 (Anforderungen an die monetäre Markenbewertung) zertifiziert wurde und das eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der Norm selbst spielte. Seit dem Jahr 2000 wird die Rangliste und der Bericht Best Global Brands jährlich veröffentlicht und ist eine der anerkanntesten Ranglisten im Markenmanagement. Die Allianz befindet sich aktuell auf Platz 31 der 100 besten globalen Marken. Das vollständige Top-100-Ranking finden Sie unter https://interbrand.com/best-global-brands/ und den Bericht mit einer umfassenden Analyse unter https://interbrand.com/best-brands/.