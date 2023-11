Baloise zu den innovativsten Schweizer Versicherern 2023 gekürt

Anlässlich des gestern verliehenen Innovationspreises der Schweizer Assekuranz wurde Baloise sowohl mit dem Publikumspreis als auch mit dem 2. Preis prämiert. Damit gehören wir erneut zu den innovativsten Schweizer Versicherungen. Gekürt wurden die Projekte «Rapid Damage Cockpit» sowie « Parasurance». «Es freut mich ausserordentlich, dass die Innovationskraft unserer Mitarbeitenden erneut prämiert wurde und Baloise zu den innovativsten Schweizer Versicherern gehört», so Clemens Markstein, CEO Baloise in der Schweiz.



Das Projekt Rapid Damage Cockpit (RDC)

Mit dem Projekt Rapid Damage Cockpit (RDC) hilft Baloise den Kundinnen und Kunden so schnell wie möglich nach einem emotionalen Ereignis. Wir selektieren die betroffenen Personen über unsere innovative RDC Map und verschicken unmittelbar nach einem starken Unwetter automatisch ein Formular per Mail oder SMS an die betroffenen Kundinnen und Kunden. Diese können dank des Formulars den Schadenfall noch am gleichen Tag mit wenigen Klicks melden und haben so hoffentlich eine Sorge weniger. In Umsetzung ist ebenfalls eine automatische SMS, welche vor Eintreten eines Gewitters an unsere Kundinnen und Kunden verschickt wird. So können wir sie schon vor dem Unwetter kontaktieren und warnen. In der SMS steht, wie stark das Unwetter sein und was erwartet wird. «Wir freuen uns sehr über den Publikumspreis der Schweizer Assekuranz – herzlichen Dank an alle, die für uns gestimmt haben! Dass sich die Versicherung im Schadenfall aktiv beim Kunden meldet, kehrt den traditionellen Schadenmeldeprozess um, was wiederum eine Vereinfachung für den Versicherungsnehmer bedeutet», freut sich Roland Saxer, Leiter Leistungscenter Sach bei Baloise.



Das Projekt Parasurance

Baloise integriert drei parametrische Deckungen in die Ferienversicherung. Diese neuen Deckungen – Versicherungsschutz gegen schlechtes Wetter sowie Flug- und Reisegepäckverspätung – erweitern das bestehende Angebot der Ferienversicherung, welches bereits eine Annullierungskosten-, Reisegepäck- sowie eine Mietfahrzeugversicherung umfasst. Baloise bietet die neuen Deckungen, die auch einzeln abgeschlossen werden können, in Zusammenarbeit mit KASKO sowie den Start-ups Wetterheld und Blink Parametric an. Bei parametrischen Versicherungen muss die versicherte Person einen Schaden nicht aktiv melden; stattdessen meldet sich Baloise automatisch bei der Kundin oder dem Kunden, sobald der in den Versicherungsbedingungen festgelegte Parameter überschritten wird. «Wir freuen uns sehr, den 2. Rang am Innovationspreis erzielt zu haben. Die parametrische Komponente revolutioniert den Schadenmeldeprozess, indem es die Schadenmeldung auf den Versicherer überwälzt – das bedeutet auch für unsere Kundinnen und Kunden eine grosse Vereinfachung», so Clarissa Nucerito, New Business Managerin bei Baloise.