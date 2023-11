Cybersecurity-Aktien, OpenAI verstehen und Microsoft, Nvidia, HP, C3.AI - Calling USA

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley richten wir heute den Blick auf Firmen, die das OpenAI-Debakel tangieren.

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley richten wir heute den Blick auf Firmen, die das OpenAI-Debakel tangieren. Gefährden die Entwicklungen in San Francisco die Geschäftsmodelle von Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet & Co.? Und wie steht es eigentlich um Cybersecurity-Firmen, wie Palo Alto Networks, Crowdstrike, Fortinet, Zscaler und Okta? Zudem geht es um Uber, was steckt hinter dem jüngsten Kursanstieg? Wie sind die Ergebnisse von HP zu beurteilen, wer verkauft die Aktie im großen Stil und was gibt es Neues von C3.AI, Applied Materials, GM oder Intuitive Surgical?

