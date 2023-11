Deere | Hensoldt | Microsoft und das OpenAI Chaos

Am US Feiertag Thanksgiving starten die Börsen in Europa wie erwartet lahm. Richtig Bewegung war gestern aber in der Aktie von Deere zu finden. Nach sehr guten Quartalszahlen ist die Aktie vorbörslich zusammengebrochen, um sich dann zu erholen. Martin checkt die Faktenlage. Rüstungsschmiede Hensoldt hat am Kapitalmarkttag einen rosigen Ausblick in die Zukunft gegeben, die Investoren beeindruckt das aber nicht. Und das Chaos um OpenAI scheint sich zu legen. Warum Microsoft hier der große Gewinner ist, erklärt Martin in der heutigen Sendung.

