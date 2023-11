WTI Öl: OPEC+ Treffen im Fokus

Übergeordnet schwankt Rohöl der US-Sorte WTI zwischen 63,61 und in der Spitze 95,00 US-Dollar seit Sommer letzten Jahres grob seitwärts. Innerhalb dieser Spanne wechseln sich Trendverläufe in unregelmäßigen Abständen ab, seit Ende September steckt WTI in einem temporären Abwärtstrend fest und fiel auf eine markante Unterstützung aus dem letzten Sommer um 72,00 US-Dollar zurück. Dort zeigt sich gewisse Gegenwehr bullischer Marktteilnehmer, die offenbar an einer inversen SKS-Formation arbeiten, wie ebenfalls aus dem Chartverlauf von Brent Crude Öl hervorgeht.

Hohe Volatilität erwartet

Der Bereich zwischen den aktuellen Monatstiefs und der mutmaßlichen Nackenlinie verlaufend um 78,42 US-Dollar ist vorläufig als neutrale Handelsspanne zu betrachten. Tagesschlusskurse oberhalb der Nackenlinie würden unmittelbare Anstiegschancen zunächst an den 200-Tage-Durchschnitt bei 81,28 US-Dollar auslösen, darüber an den Horizontalwiderstand um 82,60 US-Dollar. Eine vollständige Umsetzung der SKS-Formation könnte rechnerisch sogar Kurspotenzial an 85,10 US-Dollar freisetzen. Auf der Unterseite wird eine Aufgabe der aktuellen Monatstiefs von 72,22 US-Dollar bärisch gewertet, unmittelbare Abschläge auf 67,09 und womöglich noch die Jahrestiefs bei 63,61 US-Dollar kämen dann nicht mehr überraschend.