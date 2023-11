ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt DWS auf 'Overweight' - Ziel 38,10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat DWS von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 37,70 auf 38,10 Euro angehoben. Die Fondsgesellschaft biete eine attraktive Kombination aus Kapitalrenditepotenzial, der Ausrichtung auf die steigende Nachfrage der Endkunden nach festverzinslichen Wertpapieren und der Kompetenz unter anderem bei börsengehandelten Fonds (ETF), lobte Analyst Bruce Hamilton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Prognose für den Gewinn je Aktie im Jahr 2024./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2023 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

