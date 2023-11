EU - Amazon-Zukauf könnte Markt für Saugroboter einschränken

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel/Bangalore (Reuters) - Die Milliardenübernahme des Staubsaugerherstellers iRobot durch Amazon könnte nach Ansicht der EU-Kommission den Wettbewerb bei Saugrobotern einschränken.

Amazon könnte über die Mittel verfügen und ein Interesse daran haben, die Konkurrenten von iRobot aus dem Markt zu drängen, erklärten die EU-Wettbewerbshüter am Montag. Dazu könne der Online-Riese ihnen etwa den Zugang zu seiner Handelsplattform verwehren oder erschweren. Die iRobot-Aktie verlor im Verlauf im US-Handel 17,4 Prozent. Amazon-Titel legten am "Cyber-Monday", einem der wichtigsten Tage für den Online-Einzelhandel in den USA, um 1,5 Prozent zu.

Amazon kann nun eine Anhörung hinter verschlossenen Türen verlangen, um die Bedenken der EU zu entkräften. Die Kommission will bis Februar über die iRobot-Übernahme im Volumen von 1,4 Milliarden Dollar entscheiden.

