GE HEALTHCARE - Rückschlag nach Abstufung

GE HealthCare Technologies Inc - WKN: A3D3G6 - ISIN: US36266G1076 - Kurs: 71,140 $ (Nasdaq)

In der gestrigen Abstufung durch die UBS wurde das Rating für GE Healthcare von "buy" auf "neutral" sowie das Kursziel von 86 USD auf 66 USD herabgesetzt. Die Schweizer Großbank erwartet für die kommenden Jahre weniger positive Aussichten für den Auftragseingang und die Preisentwicklung sowie höheren Druck im Segment Patientenversorgung (Quelle: xm.com). Gleichzeitig gab das Unternehmen gestern bekannt, dass die neue, durch künstliche Intelligenz gestützte all-in-one Plattform MyBreastAI Suite gestartet wurde. Diese vereint drei KI-Applikationen und soll bei der Früherkennung von Brustkrebs helfen (Quelle: massdevice.com). Die Aktie beendete mit dem gestrigen Rücksetzer den Höhenflug der letzten Wochen.

Pullback an Unterstützungskreuz

Die Aktie von GE Healthcare erreichte mit der Aufwärtsbewegung der letzten Wochen die Hürde bei knapp 74 USD, von wo aus sie nun nach unten hin abprallt. Dabei erreicht das Papier direkt den Support der beiden gleitenden Durchschnittslinien EMA50 und EMA200 sowie des Zwischenhochs von Ende September.

In einem bullischen Szenario finden sich hier wieder starke Käufer und ziehen den Wert nach oben. Gelingt früher oder später ein nachhaltiger Ausbruch über 74 USD, könnten neue Kaufsignale entstehen, die Erholungspotenzial bis 76 - 77 USD und darüber hinaus 83 und 87 - 88 USD eröffnen würden.

Kippt die Aktie jedoch weiter zurück und fällt auch unter 68 USD per Tagesschlusskurs zurück, trübt sich das kurzfristige Bild leicht ein. Abgaben bis 65,77 und darunter 62,35 oder 60 USD könnten dann folgen.

Fazit: Die Aktie steht an einem wichtigen Punkt im Chart. In einem optimistischen Szenario, im Chart mit den blauen Prognosepfeilen skizziert, geht die Aufwärtsbewegung seit Anfang November in Kürze weiter. Dieses Szenario ist aktuell sehr spekulativ.

