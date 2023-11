Gold: Auf zu neuen Höhen

Die Barriere von 1.987 US-Dollar hielt den Aufschwung beim Edelmetall für einige Monate zurück, erst Ende Oktober kam es zu einem hoffnungsvollen Ausbruch auf 2.009 US-Dollar. Die Kraft reichte zwar nicht für einen direkten Folgeanstieg, stattdessen kam es zu einem regelkonformen Pullback zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt und nun dem Beginn einer zweiten starken Kaufwelle, die ähnlich in ihrer Intensität ist, wie die erste ausgehend von 1.810 US-Dollar. Im Hinblick auf eine klassische 123-Erholung ist inzwischen Aufwärtspotenzial bis an die Rekordstände freigesetzt worden.

Gold auf Rekordjagd

Der erfolgreiche Anstieg auf Tagesschlusskursbasis über 2.009 US-Dollar je Feinunze hat dem Edelmetall nun weiteres Aufwärtspotenzial an 2.048 und darüber schließlich 2.081 US-Dollar freigesetzt. Aus technischer Sicht könnte eine überschießende Welle sogar an 2.130 US-Dollar heranreichen, wie aus der Fibonacciprojektion seit Anfang Oktober hervorgeht. Auf der Unterseite sollte der Goldpreis nicht mehr unter 1.965 US-Dollar zurückfallen, dies würde nämlich sehr stark die Annahme eines Fehlausbruchs untermauern. In der Folge könnten Abschläge auf 1.907 US-Dollar bevorstehen.