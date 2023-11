Nagarro – IT-Dienstleister überzeugt mit moderater Bewertung!

Nagarro – IT-Dienstleister mit breit gefächerter Produktpalette!

Der in München ansässige IT-Spezialist gehört mit seinen mehr als 19.000 Mitarbeitern zu den führenden IT-Dienstleistern, wobei man seine Kunden in 63 Ländern bei der Umsetzung der digitalen Transformation unterstützt. Mit seinem umfangreichen Produktportfolio deckt man vor allem Zukunftsbereiche rund um Megatrends wie Künstliche Intelligenz, Machine Learning und Internet of Things (IoT) ab und unterstützt seine Kunden bei der Cloudtransformation. Dank seiner Expertise bei der Entwicklung von maßgeschneiderten Softwarelösungen für unterschiedliche Themenbereiche, die von webbasierten Anwendungen oder Mobile Apps bis hin zu komplexen Unternehmenssoftwarelösungen reichen, ist Nagarro nicht nur ein gefragter Partner bei der Umsetzung komplexer IT-Projekte. Denn neben dem reinen Software-Engineering offeriert Nagarro auch Beratungsdienstleistungen und unterstützt seine Kunden auch bei der Planung, Implementierung und Optimierung ihrer IT-Infrastruktur und digitalen Lösungen.

Nagarro muss in Q3 deutlich Federn lassen!

Mittlerweile hat sich der durch die Coronapandemie ausgelöste Digitalisierungsboom abgekühlt, zumal viele Unternehmen angesichts der eingetrübten Konjunkturaussichten und steigenden Kosten bei der Projektumsetzung stärker auf die Kostenbremse treten. Dies machte sich zuletzt auch bei Nagarro negativ bemerkbar, wobei der IT-Konzern zuletzt im abgelaufenen Q3 einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang quittieren musste. Zwar konnten die Umsatzerlöse im Vorjahresvergleich von 229,8 auf 234,3 Mio. Euro verbessert werden. Allerdings musste man beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) einen deutlichen Rückgang von 48,4 auf 32 Mio. Euro hinnehmen, wobei die entsprechende Bruttomarge mit 13,7 % deutlich unter Vorjahresniveau (21,1 %) gelegen hatte. Auch unterm Strich musste Nagarro einen deutlichen Rückgang beim Nettogewinn von 25,8 auf 12,6 Mio. Euro hinnehmen. Zu leiden hatte Nagarro vor allem unter Überkapazitäten in der Softwareentwicklung, was sich negativ auf der Kostenseite bemerkbar gemacht hatte. Nagarro hat inzwischen reagiert und im abgelaufenen Q3 knapp 500 Stellen abgebaut.

Jahresprognose bestätigt – Nagarro überzeugt mit moderater Bewertung!

Nach dem schwächer als erwarteten Abschneiden im Q3 bestätigte Nagarro seine Prognose für das laufende Fiskaljahr. Entsprechend erwartet das Konzernmanagement für 2023 lediglich einen Umsatzanstieg von 856 auf 915 Mio. Euro, während man bei der bereinigten operativen Gewinnmarge (EBITDA) von einem deutlichen Rückgang von 17,3 % im Vorjahr auf 13,0 % ausgeht. Bereits im August dieses Jahres hatte man den Umsatzausblick aufgrund negativer Wechselkurseffekte und der zurückhaltenden Nachfrage bei Großprojekten nach unten revidiert, nachdem man zuvor einen Umsatz von rund 940 Mio. Euro für 2023 erwartet hatte. Auch die Prognose bei der operativen Gewinnmarge (EBITDA) hatte man entsprechend von 15 auf 13 % gesenkt. Mittel- bis langfristig bleiben die Aussichten für Nagarro weiterhin vielversprechend. Denn viele Unternehmen investieren massiv in Digitalisierungsprojekte, um ihre Prozesse zu optimieren und sich gleichzeitig neue margenstarke Geschäftsfelder zu erschließen. Laut einer Erhebung der Marktforscher von Spherical Insights & Consulting dürfte der Markt für Digitalisierungsprojekte im Zeitraum von 2022 bis 2032 demnach um 23,4 % p.a. zulegen. Als eines der führenden IT-Systemhäuser wird man massiv vom Digitalisierungstrend und Zukunftstrends rund um Künstliche Intelligenz oder der Cloudtransformation profitieren. Hellt sich das Marktumfeld wieder auf, sollten sich auch Umsatz und Ergebnis bei Nagarro nach einem Übergangsjahr 2023 wieder deutlich verbessern. Für das laufende Fiskaljahr rechnet der Analystenkonsens mit einem EPS-Rückgang von 5,62 Euro auf 4,05 Euro sowie einer Umsatzverbesserung von 856,3 auf 924,0 Mio. Euro. Allerdings sind laut FactSet-Schätzungen für 2025 bereits 999 Mio. Euro beim Umsatz drin, während der bereinigte Gewinn je Aktie bei 5,08 Euro erwartet wird. Damit würde das KGV auf Basis der Schätzungen für 2025 auf 12,6 sinken, was auch im Branchenvergleich moderat erscheint. Auch technisch hat sich das Bild bei Nagarro zuletzt weiter aufgehellt. Nachdem sich die Aktie von ihren Jahrestiefs bei 65 Euro Anfang November zuletzt deutlich erholen konnte, bietet die jüngste Zwischenkorrektur im Bereich der 80-Euro-Marke eine attraktive Einstiegschance!

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Nagarro SE

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Nagarro SE zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DDZ4D3, das am 31.12.2024 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Nagarro SE notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 70,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Nagarro SE an der maßgeblichen Börse am 20.12.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 70,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 31.12.2024 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Nagarro SE am 20.12.2024 auf oder über 70,00 Euro liegen wird.

Stand: 28.11.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion