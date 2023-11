UMICORE - Aktie des Recyclingspezialisten bastelt am Turnaround

Umicore S.A. - WKN: A2H5A3 - ISIN: BE0974320526 - Kurs: 24,160 € (XETRA)

Im August kam es im Zuge des Abwärtstrends seit 2021 zum signifikanten Rückfall unter das Tief aus dem Jahr 2019 bei 25,18 EUR, womit eine größere Verkaufswelle ins Rollen kam. Bei 21,34 EUR markierte die Umicore-Aktie ein neues Jahrestief und startete eine Erholung, die am 17. Oktober in einer Kursexplosion mündete. Dieser Kurssprung wurde wieder tief abverkauft, es läuft eine Stabilisierungsbewegung in einer dreiecksförmigen Handelsspanne.

Hohe Hürden stehen im Weg

Das steigende Dreieck mit der horizontalen Oberkante am Zwischenhoch bei 24,40 EUR könnte Druckaufbau der Käufer signalisieren. Wird es nach oben hin aufgelöst, eröffnet sich weiteres Erholungspotenzial. Klettert die Aktie intraday und per Tagesschluss über 24,40 EUR, könnte ein Anstieg bis 26,00 - 26,30 und darüber hinaus 28 - 29 und 31 EUR folgen.

Kippt das Papier jedoch deutlich nach unten und rutscht wieder signifikant unter 23 EUR zurück, wäre es wieder anfällig für fallende Notierungen in Richtung des Jahrestiefs.

Fazit: Die Aktie zeigt einen interessanten Stabilisierungsansatz. Daraus könnte sich tatsächlich ein größerer Trendwendeversuch entwickeln. Die kurzfristigen Handelsmarken sind gesteckt für prozyklische Aktionen. Allerdings ist das übergeordnete Chartbild klar bärisch, die eingezeichneten Prognoseszenarien auf der Oberseite sind ohne den Anstieg über die zentralen Hürden reines Wunschdenken.

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)