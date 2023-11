United Internet: Durch OpenRAN-Netze zu schnellerem Mobilfunk

Die Bevölkerung braucht endlich einen schnelleren Mobilfunk

Mit zunehmender Datennutzung steigt der Bedarf an immer schnelleren Internetzugängen und fortschrittlichen Cloudanwendungen. United Internet ist mit seinem umfangreichen Angebot an neuesten Onlineprodukten bemüht, diese wachsenden Anforderungen zu erfüllen. Glasfaser ist elementar, um Gigabitgeschwindigkeiten im Festnetz zu erreichen. In diesem Bereich verfügt das Unternehmen über die Möglichkeit, auf eines der größten Glasfasernetze Deutschlands zuzugreifen. Außerdem können dank Partnerschaften mit der Deutschen Telekom Millionen Glasfaserhausanschlüsse adressiert und mit schnellem Breitband versorgt werden. Auch im Bereich des Mobilfunks nehmen die Anforderungen an schnelle Verbindungen und großen Datenvolumina kontinuierlich zu. United Internet verfolgt für die Zukunft das Ziel, seine Mobilfunkkunden mit seiner eigenen OpenRAN-Infrastruktur das neueste Netz Deutschlands anzubieten.

