SALESFORCE - Massiver Kurssprung nach Zahlen

Salesforce Inc - WKN: A0B87V - ISIN: US79466L3024 - Kurs: 230,350 $ (NYSE)

Die Salesforce-Aktie markierte am 08. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 311,75 USD. Danach geriet der Wert massiv unter Druck und fiel auf ein Tief bei 126,34 USD im Dezember 2022.

Schon im Januar 2023 gelang der Ausbruch aus dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Anschließend kletterte der Wert auf das aktuelle Jahreshoch bei 238,22 USD. Ab diesem Hoch konsolidierte die Aktie in einem bullischen Keil auf 193,68 USD. Am 13. November gelang der Ausbruch aus dem Keil. Seitdem zieht der Aktienkurs deutlich an. Gestern riss er ein Aufwärtsgap zwischen 225,53 und 227,26 USD.

Heute wird die Aktie bei 248,61 USD und damit weit über dem gestrigen Tageshoch und sogar über dem Jahreshoch getaxt. Grund dafür sind die aktuellen Zahlen. Mein Kollege Sascha Gebhard ist in einem Artikel SALESFORCE – Aktie deutlich im Plus nach Zahlen auf diese näher eingegangen.

Rally hat Potenzial, wenn …

Die Aktie wird heute voraussichtlich mit einem größeren Aufwärtsgap eröffnen. Dieses sollte nicht geschlossen werden. Entscheidend wird schon sein, ob sich die Aktie über 238,22 USD, also über dem bisherigen Jahreshoch etablieren kann. Gelingt dies, dann hätte der Wert zunächst weiteres Potenzial bis zu einem Inselgap aus dem Dezember 2021 zwischen 262,64 USD und 262,15 USD und später zum Abwärtsgap vom 01. Dezember zwischen 276,94 USD und 283,40 USD. Sogar das Allzeithoch käme dann mittelfristig in Reichweite.

Sollte der Wert aber mit dem Ausbruchsversuch auf ein neues Jahreshoch scheitern, könnte es zu Abgaben in Richtung des gestrigen Tageshochs bei 231,50 USD und später sogar 208,85 USD kommen.

Fazit: Mit dem Ausbruch auf ein neues Jahreshoch wird die Rally seit Dezember 2022 bestätigt. Das Potenzial ist damit noch lange nicht ausgereizt.

salesforce.com Inc. - Aktie-Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)