Tagesausblick für 01.12.: DAX erreicht nächste wichtige Marke. MorphoSys schließt das Gap.

Die Aussicht auf eine bevorstehende Zinswende quittierten Anleger im November mit einer starken Rally bei DAX®, Dow Jones ® & Co. Eine Jahresendrally scheint damit zum Teil schon vorweggenommen. In den vergangenen Tagen hat das Aufwärtsmomentum jedoch spürbar nachgelassen. Morgen stehen Reden von US-Notenbänkern an. Möglicherweise geben sie den Märkten neue Impulse.

Die überraschend gut ausgefallenen Inflationszahlen aus der Eurozone schickten die Renditen europäischer Staatspapiere zunächst weiter auf Talfahrt. In der zweiten Tageshälfte gaben die Papiere jedoch einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Dennoch bleibt der Abwärtstrend der Renditen in den USA als auch in Europa intakt. Bei den Edelmetallen blieb es nach den starken Bewegungen der Vortage hingegen ruhig. Der Goldpreis setzte sich bei 2.040 USD und die Notierung für eine Feinunze Silber bei rund 25 USD fest. Die OPEC+ Staaten einigten sich Meldungen zufolge auf eine weitere Kürzung der Fördermenge um über 1 Millionen Barrel pro Tag. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil zog daraufhin leicht an und überschritt dabei die 200-Tage-Durchschnittslinie.

Unternehmen im Fokus

Bei Bayer deutet sich nach dem Kurseinbruch der zurückliegenden Tage eine Stabilisierung im Bereich von EUR 31 an. Die Deutsche Bank stieg auf den höchsten Stand seit Mitte März. Hugo Boss kratzte heute an der 200-Tage-Durchschnittslinie. Infineon bestätigte damit den gestrigen Ausbruch über die 200-Tage-Durchschnittslinie. K+S sank nach negativen Analystenkommentaren auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren. MorphoSys hat das am 21. November gerissene Gap geschlossen. Die Verluste nach Bekanntwerden der durchwachsenen Studienergebnisse zum Hoffnungsträger Pelabresib sind damit wieder weggewischt.

Morgen wird der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) Daten zum Auftragseingang veröffentlichen. Damit könnten unter anderem Dürr, GEA Group, Jenoptik und Krones in den Fokus der Anleger rücken.

Wichtige Termine: