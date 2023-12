Stewart Information gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Immobiliendienstleister Stewart Information Services Corporation (ISIN: US8603721015, NYSE: STC) zahlt am 29. Dezember 2023 eine Dividende in Höhe von 0,475 US-Dollar je Aktie für das vierte Quartal aus. Record date ist der 15. Dezember 2023. Anfang September 2023 erhöhte das Unternehmen die Dividende um 5,6 Prozent.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,90 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 47,93 US-Dollar bei 3,96 Prozent (Stand: 1. Dezember 2023).

Stewart Information ist 1893 als Stewart Title Company in Galveston, Texas, gegründet worden. Heute befindet sich der Firmensitz in Houston. Das Unternehmen ist als Immobiliendienstleister tätig und erzielte im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 einen Umsatz von 601,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 716,4 Mio. US-Dollar), wie am 25. Oktober 2023 berichtet wurde. Der Gewinn auf bereinigter Basis lag bei 23,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 43,3 Mio. US-Dollar).

Der Wert liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 12,17 Prozent im Plus (Stand: 1. Dezember 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,31 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de