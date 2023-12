Allianz: Ausbruch noch nicht sicher!

In 2020 markierte Allianz bei 232,60 Euro ein für die nächsten Jahre bestehendes Rekordhoch und ging in eine volatile Seitwärtsphase mit Tiefpunkten um 117,10 Euro über. Zwar erholte sich der Wert wieder schnell von dem Corona-Impakt und konnte bereits im Februar 2022 erneut an die Bestmarken anschließen, ein Ausbruch blieb der Aktie jedoch verwehrt. Erst Ende selben Jahres gelang es wieder eine Aufwärtsbewegung zu etablieren und unter hoher Volatilität in der abgelaufenen Handelswoche eine neue Bestmarke bei 235,65 Euro zu setzen. Doch die Kursentwicklung seit Februar zeigt das Papier in einem aufwärts gerichteten Keil, der an dieser Stelle als bärisch zu bewerten ist und bei entsprechend positiver Auflösung Korrekturpotenzial für mehrere Monate besitzt. Dies schließt allerdings neue Bestmarken nicht aus!

Mittelfristig düstere Prognose

Obwohl die frischen Rekordstände zahlreiche Anleger anlocken und diese die Aktie noch weiter vorantreiben, bleibt der seit Februar bestehender Keil unbestreitbar. Derartige Kursmuster werden in der Regel zur Unterseite aufgelöst, dieses Szenario dürfte allerdings erst bei Wochenschlusskursen um 218,00 Euro einsetzen und Korrekturpotenzial an 210,30 und darunter 203,15 Euro freisetzen. Zwar könnten in den kommenden Tagen noch frische Rekorde markiert werden, eines bei 237,15 und das andere bei 240,80 Euro. Bei zwei Dritteln der Gesamtlänge des Keils erfolgt in der Regel aber eine Auflösung dieses Musters.