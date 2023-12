MORPHOSYS - Käufer machen weiter Druck

MorphoSys AG - WKN: 663200 - ISIN: DE0006632003 - Kurs: 26,210 € (XETRA)

Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich an dieser Stelle einen Blick auf die MorphoSys-Aktie geworfen habe. Im Fazit Essen konnte festgehalten werden, dass der November ein extrem verrückter Monat gewesen ist. Mit der enormen Volatilität im Rücken schaffte es die Aktie bei mir maximal auf die Watchlist. Zu groß waren die Risiken, sowohl mit Blick auf die Richtung als auch die Volatilität.

Volatilität weiterhin extrem hoch

Da die Aktie heute erneut sehr aktiv gehandelt wird und es auf Tradegate unter die meistgehandelten Werte geschafft hat, musste ich noch einmal einen Blick auf die Anteilsscheine von MorphoSys werfen. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass sich auch in den vergangenen Tagen keine Veränderung ergeben hat. Die Aktie setzt ihren Aufwärtsmove seit Ende November weiter fort und wird momentan in der Mitte der alten Preiszone zwischen ca. 22 EUR und 32,50 EUR gehandelt.

Fazit: Kurzfristig dominieren in der MorphoSys-Aktie zweifelsfrei die Bullen. Darüber hinaus könnte der Preisbereich bei 22,40 bis ca. 21 EUR eine kurzfristige Unterstützung darstellen, die der Aktie auch künftig Halt geben könnte. Trifft dies zu, wären noch Gewinne zum oberen Widerstandsbereich bei 32,50 EUR möglich. Aufgrund der enormen Volatilität und der Unwägbarkeiten drängt sich eine direkte Aktion in der Aktie für mich aber weiterhin nicht auf.

MorphoSys Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)