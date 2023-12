Sun Communities gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Immobilienkonzern Sun Communities Inc. (ISIN: US8666741041, NYSE: SUI) schüttet eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,93 US-Dollar je Aktie aus. Die Auszahlung der Dividende für das vierte Quartal 2023 erfolgt am 16. Januar 2024 (Record date: 29. Dezember 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 3,72 US-Dollar ausgezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 132,61 US-Dollar (Stand: 4. Dezember 2023) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,81 Prozent. Im März 2023 erfolgte eine Erhöhung der Dividende um 5,7 Prozent.

Sun Communities ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der 1975 gegründet worden ist. 1993 erfolgte der Gang an die Börse. Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Southfield, Michigan. Zum Stand 30. September 2023 hielt der Konzern Anteile an 670 Objekten in den USA sowie in Kanada und Großbritannien. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 983,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 932,6 Mio. US-Dollar), wie am 25. Oktober 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 163,1 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 162,6 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Der Kern-FFO je Aktie lag bei 2,57 US-Dollar (Vorjahr: 2,65 US-Dollar).

Der Wert liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 7,27 Prozent im Minus (Stand: 4. Dezember 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 16,51 Mrd. US-Dollar.

