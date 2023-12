Hensoldt will Kapital um zehn Prozent erhöhen - Aktie fällt

TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Der Rüstungselektronikkonzern Hensoldt will für die Übernahme des Rüstungsspezialisten ESG wie angekündigt sein Grundkapital erhöhen. Durch die Herausgabe neuer Aktien gegen Geld solle das Kapital um 10 Prozent erhöht werden, teilte das MDax-Unternehmen am Donnerstagabend in Taufkirchen mit. Angeboten werden laut Bloomberg 10,5 Millionen neue Aktien. Die neuen Papiere sind laut Hensoldt ab diesem Jahr gewinnberechtigt sein. Auf der Handelsplattform Tradegate verlor die Hensoldt-Aktie nach Bekanntwerden der Kapitalerhöhung rund drei Prozent.

Hensoldt hatte am Dienstag bekannt gegeben, ESG für bis zu 730 Millionen Euro von der Beteiligungsgesellschaft Armira übernehmen zu wollen. Hensoldt-Chef Thomas Müller will den Zukauf neben der Kapitalerhöhung auch mit neuen Schulden in Höhe von 450 Millionen Euro finanzieren./ngu/jha/