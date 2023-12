Weizen: Preise ziehen an

Den letzten markanten Höhepunkt markierte der Weizen-Future bei 1.363 US-Cents Anfang März 2022, wodurch die Verlaufshochs aus 2008 einem Test unterzogen worden sind. Ein Ausbruch darüber blieb allerdings aus, stattdessen drehte der Trend und gab Korrekturpotenzial auf 540 US-Cents bis Ende September dieses Jahres frei. Erst in diesem Bereich fand der Agrarrohstoff genügend Halt vor und konnte gegen Ende November einen Ausbruch über eine erste wichtige Hürde um 596 US-Cents sowie den 200-Tage-Durchschnitt vollziehen. Aktuell testen Investoren den bestehenden Abwärtstrend, im Erfolgsfall und unter der Annahme einer klassischen 123-Erholung könnte zum Ende dieses Jahres sogar noch ein Kaufsignal zustande kommen.

Weitere Kapitalzuflüsse notwendig

Gelingt es aus charttechnischer Sicht die Barriere um 650 US-Cents beiseitezuräumen, könnten weitere Gewinne zunächst an 663 und darüber in den Bereich um 777 US-Cents für den Weizen-Future abgeleitet werden. Kurzfristig allerdings sollte noch mit weiteren Rücksetzern aufgrund des bestehenden Abwärtstrends gerechnet werden, diese enden im Idealfall spätestens um 596 US-Cents. Notierungen darunter würden die Wahrscheinlichkeit eines neuerlichen Rücksetzers an die Jahrestiefs bei 540 US-Cents merklich steigern.