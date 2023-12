Pünktlich zum Wochenbeginn der dritten Adventwoche gibt es neue Basiswerte für die Produkte von HSBC. Welche Unternehmen konkret neu im Sortiment sind, erfahren Sie hier.

Werbung





Pünktlich zum Wochenbeginn der dritten Adventwoche gibt es neue Basiswerte für die Produkte von HSBC. Welche Unternehmen konkret neu im Sortiment sind, erfahren Sie hier.



BE Semiconductor:

Das niederländische Unternehmen hat sich inzwischen seit fast 30 Jahren auf die Herstellung von Maschinen für die Halbleiterindustrie spezialisiert. Die Produktion des Unternehmens ist in Asien beheimatet, dort macht das Unternehmen auch den Großteil seines Umsatzes. Der Kurs des Unternehmens hat sich in den letzten 12 Monaten mehr als verdoppelt. (Stand: 11.12.2023)





Das französische Unternehmen zählt zu den Weltmarktführern in der BPO- (Business Process Outsourcing) Branche. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als globaler Anbieter für digitale Dienstleistungen. Die Dienstleistungen des Unternehmens erstrecken sich über technischen Support, über Front- und Back-Office Management. Das Unternehmen ist bestrebt, den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden und ihnen dabei zu helfen, erfolgreich zu sein.Dell Technologies ist ein global agierendes Technologieunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Lösungen und Dienstleistungen für Unternehmen und Privatkunden spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1984 von Michael Dell gegründet und hat seitdem eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen. Dell Technologies bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Laptops, Desktop-Computer, Server, Speicherlösungen und Netzwerkgeräte. Ein wichtiger Aspekt von Dell Technologies ist seine Fokussierung auf Innovation. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um neue Technologien und Lösungen zu entwickeln.Insgesamt hat sich Dell Technologies als führendes Technologieunternehmen etabliert, das sich durch seine Innovationskraft, qualitativ hochwertige Produkte und umfassende Dienstleistungen auszeichnet.Hormel Foods ist ein US-amerikanischer Lebensmittelhersteller und schaut auf eine 130-jährige Firmengeschichte zurück. Das Unternehmen hat gut ein Dutzend unterschiedlicher Marken im Sortiment. Die Erzeugnisse des Unternehmens erstrecken sich von Fleischprodukten über Teigwaren, Eier und Speiseöle.ResMed entwickelt und vertreibt medizinische Geräte zur Behandlung von Schlafstörungen (vor allem Schlafapnoe) und Atemwegserkrankungen. ResMed bietet eine breite Palette von Geräten an, darunter CPAP-Masken (Continuous Positive Airway Pressure), Beatmungsgeräte und Zubehör. Diese Geräte helfen den Patienten, während des Schlafs eine kontinuierliche positive Atemwegsdrucktherapie zu erhalten, um die Atmung zu unterstützen und die Symptome der Schlafapnoe zu lindern. Das Unternehmen arbeitet eng mit medizinischen Fachleuten, Forschern und Patientenorganisationen zusammen, um kontinuierlich neue Lösungen zu entwickeln und die Behandlung von Schlafstörungen weiter zu verbessern.Under Armour ist ein amerikanisches Sportbekleidungsunternehmen. Das Unternehmen zählt neben Nike und Adidas zu einer der führenden Marken in der Sportindustrie. Das Unternehmen hat es geschafft, sich in einem hart umkämpften Markt zu behaupten, indem es sich auf die Bedürfnisse von Athleten konzentriert und hochwertige Sportbekleidung anbietet. Das Unternehmen legt großen Wert auf Funktionalität, Komfort und Leistungsfähigkeit seiner Produkte. Ein weiterer Erfolgsfaktor von Under Armour ist sein starkes Marketing. Das Unternehmen hat es geschafft, eine starke Marke aufzubauen und sich als Symbol für Leistung und Durchhaltevermögen zu etablieren. Der Konzern ist heute in über 70 Ländern weltweit präsent, und konnte letztes Jahr einen Gesamtumsatz von 5,9 Milliarden USD verbuchen.Sony Corporation ist ein japanisches Unternehmen, das nach dem 2.Weltkrieg gegründet wurde. Es hat sich zu einem der weltweit führenden Elektronikunternehmen entwickelt und ist für seine innovativen Produkte und Technologien bekannt. Sony ist in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig, darunter Unterhaltungselektronik, Musik, Filmproduktion und Spiele. Das Unternehmen hat eine breite Palette von Produkten wie Fernseher, Kameras, Mobiltelefone, Audiogeräte und Spielkonsolen entwickelt. Der Konzern hat zusätzlich noch eine Musiksparte mit Künstlern aus verschiedenen Genres und betreibt das Filmstudio Sony Pictures Entertainment. Ein Grund für den Erfolg von Sony liegt in seiner Fähigkeit, innovative Produkte auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen hat zahlreiche bahnbrechende Technologien entwickelt, darunter die Compact Disc (CD), die PlayStation-Spielkonsole und die digitale Spiegelreflexkamera (DSLR). Diese Innovationen haben dazu beigetragen, dass Sony eine starke Position in der Branche behaupten konnte.Welche Termine in dieser Woche kein/e Anleger/in verpassen sollte, lesen Sie im HSBC-Wochenausblick. Wir nehmen für Sie die Börsenkalender unter die Lupe und informieren Sie jeden Sonntag über die wichtigsten Quartalszahlen, Konjunkturdaten und mehr – schauen Sie direkt auf der HSBC-Homepage vorbei:Quelle: HSBC

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.



Werbehinweise

Die Basisprospekte sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Durch Eingabe der jeweiligen WKN in das Suchfeld oder über den Reiter "Produkte" gelangen Sie zu der Einzelproduktansicht. Dort können unter "Downloads" die entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu den einzelnen Produkten, die die für das jeweilige Wertpapier allein geltenden Angebotsbedingungen inklusive der maßgeblichen Emissionsbedingungen enthalten, sowie die relevanten Basisinformationsblätter, abgerufen werden.

Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.



Lizenzhinweise

"DAX®", "TecDAX®", "MDAX®", "VDAX-NEW®", "SDAX®", "DivDAX®", "X-DAX®" und "GEX®" sind eingetragene Marken der Qontigo Index GmbH. Die Finanzinstrumente werden von der Qontigo Index GmbH oder der Deutsche Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.

EURO STOXX 50®, STOXX 50®, STOXX® 600 und seine Marken, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Basic Resources, EURO STOXX 50® DVP, EURO STOXX® Banks sind eingetragene Marken der STOXX Ltd. Die Finanzinstrumente werden von STOXX Ltd., der Deutsche Börse AG oder einer ihrer verbundenen Gesellschaften nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.

Der "S&P 500®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500®.

Nasdaq® und Nasdaq-100 Index® sind eingetragene Warenzeichen von Nasdaq, Inc. (gemeinsam mit den mit ihr verbundenen Gesellschaften als die "Gesellschaften" bezeichnet) und für die Nutzung durch die HSBC Continental Europe S.A., Germany an diese lizenziert. Die Gesellschaften machen keine Aussage über die Rechtmäßigkeit oder die Eignung der Wertpapiere. Die Wertpapiere werden von den Gesellschaften weder begeben, empfohlen, verkauft oder beworben. DIE GESELLSCHAFTEN ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEN WERTPAPIEREN.

Der Nikkei Stock Average ("Index") ist geistiges Eigentum der Nikkei Inc. (der "Indexsponsor"). "Nikkei", "Nikkei Stock Average" und "Nikkei 225" sind Marken des Indexsponsor. Der Indexsponsor behält sich alle Rechte, einschließlich des Copyrights, an dem Index vor.

Der "Dow Jones Industrial Average®" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften ("SPDJI") und wurde zur Verwendung durch HSBC Continental Europe S.A., Germany lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Produkte von HSBC Continental Europe S.A., Germany werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen Tochterunternehmen weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert, und keine dieser Parteien macht weder eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in diese Produkte noch übernehmen sie Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des Dow Jones Industrial Average®.

Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf