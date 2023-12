DAX-Rekordfahrt hält an, dazu Alphabet, Oracle und Merck - Marktausblick mit Egmond Haidt

Die Rekordfahrt des DAX ist nahtlos weitergegangen, während S&P 500 und Nasdaq zusehends ihre ehemaligen Spitzenwerte ins Visier nehmen.

📺 YouTube-Kanal abonnieren

Die Rekordfahrt des DAX ist nahtlos weitergegangen, während S&P 500 und Nasdaq zusehends ihre ehemaligen Spitzenwerte ins Visier nehmen. Hingegen ist die Talfahrt des Ölpreises weitergegangen. Die Gründe hierfür wird Finanzspezialist Egmond Haidt in der Sendung ebenso analysieren, wie die neuesten Zahlen und Nachrichten zu Alphabet, AMD, Oracle, Merck KGaA, Hasbro, Sixt und Consol Energy. Nun warten Investoren gespannt auf die Fed-Sitzung am Mittwoch, am Donnerstag folgt die EZB-Sitzung. Wie geht es weiter bei S&P 500, Nasdaq und DAX, Euro-Dollar, Öl und Gold?

📈 Alle Realtime-Kurse

🛈 Weitere Infos zur Sendung



🌐 BNP Paribas Zertifikate im Web

Unsere Produkte

► Zertifikate

► Knockouts

► Optionsscheine

► Faktor Zertifikate

📱Realtimekurse und Produkte in der App

► iOS

► Android

🧾 Wichtige rechtliche Hinweise Datum und Uhrzeit der ersten Verbreitung der Empfehlung: 12.12.2023 18.00 Uhr

Grundsätze zur Weitergabe von Anlage- und Anlagestrategieempfehlungen sowie Informationen über eigene Interessen und Interessenkonflikte

Informationen über Interessen und Interessenkonflikte des Erstellers