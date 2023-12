EQS-News: Florian Bauer scheidet wie angekündigt aus dem Vorstand der BAUER AG aus

EQS-News: BAUER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Florian Bauer scheidet wie angekündigt aus dem Vorstand der BAUER AG aus



12.12.2023 / 09:50 CET/CEST

Schrobenhausen – Im Vorstand der BAUER AG wird es zu einer Veränderung kommen. Bereits im Sommer hatte Herr Florian Bauer angekündigt, dass er seinen zukünftigen Schwerpunkt im Segment Spezialtiefbau sieht. Nun wird er zum 31. Dezember den Vorstand der BAUER AG verlassen. „Diese Entscheidung ist schon lange in mir gereift“, so Florian Bauer. „Mir liegt das operative Geschäft stark am Herzen. Ich komme von der Baustelle und möchte wieder näher an der Baustelle arbeiten.“ Florian Bauer wird sich daher wieder voll seinen Aufgaben im Team der Geschäftsleitung der BAUER Spezialtiefbau GmbH widmen und die bisherige Doppelrolle als Vorstand der BAUER AG beenden. Um die Übergangsphase zu gestalten, wird Herr Hartmut Beutler zum 1. Januar 2024 zeitweise als Interims-Vorstand zurückkehren. „Ich möchte mich bei Florian Bauer für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten sechs Jahren bedanken“, so Peter Hingott, Vorstand der BAUER AG. „Für das Segment Spezialtiefbau ist sein Wissen und sein Engagement äußerst wertvoll und ich freue mich, dass er sich hier voll einbringen wird.“ Über Bauer

Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Der Konzern verfügt über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten. Die Geschäftstätigkeit ist in drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Spezialtiefbau, Maschinen und Resources. Bauer profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte. Damit bietet Bauer passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser. Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen verzeichnete im Jahr 2022 mit etwa 12.000 Mitarbeitern weltweit eine Gesamtkonzernleistung von 1,7 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.bauer.de. Folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und YouTube!



Kontakt:

Christopher Wolf

Investor Relations

BAUER Aktiengesellschaft

BAUER-Straße 1

86529 Schrobenhausen

Tel.: +49 8252 97-1797

Fax: +49 8252 97-2900

investor.relations@bauer.de

