Goldman Sachs: Rekordniveaus locken

Den letzten markanten Höhepunkt markierte Goldman Sachs im November 2021 bei 426,16 US-Dollar und ging anschließend in eine gesunde Konsolidierung über. Diese reichte ziemlich genau in den Unterstützungsbereich aus Anfang 2018 und 275,31 US-Dollar abwärts. Von dort aus erholte sich der Wert zwar, konnte aber über einen zuvor etablierten Abwärtstrend noch nicht springen. Erst in dieser Woche gelang es mithilfe der US-Notenbank FED und der daraus resultierenden Euphorie an den Aktienmärkten diesen Widerstand dynamisch zu überwinden.

Wochenschlusskurs naht

Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 350,00 US-Dollar dürfte Goldman Sachs weiteres Kurspotenzial an 389,58 und darüber sogar die Rekordstände von 426,16 US-Dollar verschaffen. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für den Aufbau von kurz- bis mittelfristigen Long-Positionen anbieten. Geht es dagegen unerwartet unter den 200-Wochen-Durchschnitt bei 331,76 US-Dollar abwärts, käme dies einem vergleichsweise stark bärischen Signal gleich, Abschläge auf 300,00 und darunter sogar 275,31 US-Dollar blieben dann aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus.