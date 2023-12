EQS-DD: SÜSS MicroTec SE: Dr. Cornelia Ballwießer, Erteilung eines Auftrags an eine Bank im Rahmen des für die Vorstandsmitglieder der SÜSS MicroTec SE geltenden Aktienbesitzprogramms ...

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



15.12.2023 / 20:17 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Cornelia Nachname(n): Ballwießer

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

SÜSS MicroTec SE

b) LEI

529900C3KRUTSYDK7N87

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1K0235

b) Art des Geschäfts

Erteilung eines Auftrags an eine Bank im Rahmen des für die Vorstandsmitglieder der SÜSS MicroTec SE geltenden Aktienbesitzprogramms („Share Ownership Guidelines“) zum Erwerb von SÜSS MicroTec-Aktien über den XETRA-Handel durch jährliche Investition eines (Mindest-)Betrags von 25% der als Vorstandsmitglied erhaltenen jeweiligen Netto-Barauszahlung aus (kurz- und langfristig) variablen Vergütungsbestandteilen ('Jährlicher Mindestinvestitionsbetrag') bis zum Ende des betreffenden Auszahlungsjahrs (31.12.). Die interessenwahrende (Dauer-)Order gilt nur solange und soweit, bis das Vorstandsmitglied Aktien der SÜSS MicroTec SE mindestens im Wert von 100% seines festen Brutto-Jahresgehalts („Aktieninvestmentziel“) erworben hat.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

14.12.2023; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

