EQS-News: Exasol gewinnt mehrere Großaufträge aus dem Finanzsektor mit Exasol Espresso

Exasol gewinnt mehrere Großaufträge aus dem Finanzsektor mit Exasol Espresso Nürnberg, 15.12.2023: Die Exasol AG, ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analyse-Datenbank, baut seinen Umsatz mit Kunden aus dem Finanzsektor weiter deutlich aus. Im saisonal stärksten vierten Quartal hat das Unternehmen jetzt mit insgesamt fünf Kunden aus diesem Bereich Neugeschäft im Gesamtvolumen von mehr als 3,0 Millionen Euro abgeschlossen. Hierunter befindet sich unter anderem der mit einem deutlich siebenstelligen Euro-Betrag größte Einzelauftrag der Firmengeschichte, abgeschlossen mit einem führenden deutschen Finanzdienstleister. Exasol wird in der IT-Umgebung dieses Kunden bereits seit 2018 als Beschleuniger für Datenanalysen eingesetzt und mit dem neuen Vertrag jetzt zum gruppenweiten Standard für Analyseprozesse. Schon heute beträgt der Datenbestand des Kunden mehrere hundert Terrabyte, mit für die Finanzindustrie typischen hohen Auflagen für die Datensicherheit. Vor allem aus diesem Grund, aber auch im Hinblick auf die zu erwartenden Kosten bei weiter steigenden Datenmengen erfolgt die Speicherung daher auf kundeneigenen Servern und nicht in einer öffentlichen Cloudumgebung. Mit dem nun abgeschlossenen Auftrag hat sich das Volumen des bestehenden Nutzungsvertrags mehr als vervierfacht. Die Laufzeit des Vertrags beträgt mindestens zwei Jahre. Zusätzlich zu dieser Vertragsausweitung konnte Exasol einen führenden amerikanischen Finanzdienstleister als Neukunden in den USA gewinnen. Exasol wird hier als Beschleuniger für die Datenanalyse in einer öffentlichen Cloudumgebung eingesetzt. Mit dem überzeugenden Konzept von Exasols Datenbanklösung Espresso hat sich das Unternehmen dabei erfolgreich gegen andere US-Anbieter im Cloudbereich durchgesetzt und gewährleistet jetzt den schnellen Zugriff der Vertriebsmitarbeiter auf marktkritische Daten. Der abgeschlossene Dreijahres-Vertrag startet mit einem Wert in gut sechsstelliger Höhe. Zusammen mit deutlichen Vertragserweiterungen von zwei weiteren europäischen sowie einem amerikanischen Kunden ist die Bedeutung des Finanzsektors für Exasol zusätzlich gestiegen. „Der Finanzsektor ist einer unserer bedeutenden Schlüsselindustrien und diese Verträge ein wichtiger Meilenstein für uns. Sie zeigen, welchen hohen Wert unsere Espresso-Lösung für die Beschleunigung von Datenanalysen bei gleichzeitiger Kostenkontrolle hat“, erklärt Jörg Tewes, CEO der Exasol AG. „Wachsende Datenmengen und die steigende Anzahl von Nutzern bringt existierende Datenbanksysteme immer schneller an ihre Leistungsgrenzen, was für viele Unternehmen eine zunehmende Herausforderung ist.“ Der Ausblick für das Geschäftsjahr bleibt hinsichtlich ARR, adj. EBITDA und liquiden Mitteln unverändert. Aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs im vierten Quartal wird sich der ARR jedoch zum Jahresende im mittleren bis oberen Bereich der aktuellen Prognose und damit im Bereich von 41 bis 42 Millionen Euro bewegen. Über Exasol

Exasol ist Anbieter einer hochleistungsfähigen Analyticsdatenbank, der gleichzeitig die Themen Produktivität, Kosteneinsparungen und Flexibilität vorantreibt und so die Art und Weise, wie Unternehmen Daten nutzen, neu definiert - zu ihren eigenen Bedingungen, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Exasol unterstützt mit Exasol Espresso, der weltweit schnellsten und vielseitigsten Abfrage-Engine, die sich in bestehende Data Stacks einfügt, Unternehmen bei der Umwandlung von Business Intelligence (BI) in bessere Erkenntnisse. Mit seiner speziell entwickelten spaltenbasierten Datenbank, der Massively Parallel Processing-Architektur und den Auto-Tuning-Fähigkeiten dient Espresso als einfach zu implementierender BI-Beschleuniger, der mit jedem Daten-Tool zusammenarbeitet, um komplexe Abfragen zu beschleunigen und Erkenntnisse in höchster Geschwindigkeit zu liefern. Mit Exasol Espresso können Unternehmen größere Datenmengen in schnellere, tiefere und kostengünstigere Erkenntnisse umwandeln.

