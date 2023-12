MorphoSys - Großer Befreiungsschlag

Die MorphoSys-Aktie entwickelt sich mehr und mehr zu einem echten Dauerbrenner im „HSBC Daily Trading“. Vielfach hatten wir die Stabilisierung im Jahresverlauf 2023 konstruktiv begleitet. Zuletzt sorgte der Titel erneut für ein echtes Highlight. Als solches interpretieren wir den Sprung über den Abwärtstrend seit 2020 (akt. bei 30,82 EUR) sowie über die Hochpunkte bei gut 32 EUR. Der Spurt über den beschriebenen Kreuzwiderstand setzt ein besonderes Ausrufezeichen, denn damit kann der jüngste Kurseinbruch als klassische „V-Formation“ interpretiert werden (siehe Chart). Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einbruchs ergibt sich ein langfristiges Kursziel von knapp 50 EUR. Auf diesem Niveau hat die Aktie in den Jahren 2013 und 2016 schon einmal wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Per Saldo dürfte das Papier endgültig die untere Trendwende vollzogen haben. Was nicht zuletzt der Jahreschart unterstreicht: Nach drei Verlustjahren in Serie gelingt hier 2023 möglicherweise eine Candlestickumkehr in Form eines „bullish engulfing“. Um die Wende zum Besseren nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die oben beschriebenen Ausbruchsmarken nicht mehr zu unterschreiten.

MorphoSys (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart MorphoSys

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

