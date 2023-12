Symrise: Überzogene Reaktion

Symrise hat seine Prognose für 2023 präzisiert und die operative Margenprognose leicht gesenkt. Demnach erwartet der Geschmacks- und Duftstoffehersteller nun eine EBITDA-Marge zwischen 19,0 und 19,5 Prozent, bisher waren aber auch nur um die 20 Prozent in Aussicht gestellt worden. Zeitgleich hob Symrise aber die Erwartungen für das organische Umsatzwachstum an und rechnet nun mit einer Steigerung von mehr als 7 Prozent, nachdem zuvor ein Anstieg zwischen 5 und 7 Prozent prognostiziert worden ist.

Schnäppchenjäger lassen sich nicht beirren

Erst kürzlich drohte Symrise durch einen Bruch eines langfristigen Aufwärtstrends ein größeres Verkaufssignal zu generieren, dieses wurde jedoch durch dynamische Kursgewinne an zeitweise 108,15 Euro in letzter Minute verhindert. Die heutigen Abschläge reichten exakt auf den langfristigen Abwärtstrend abwärts, wo sich erneut genügend Käufer für eine Stabilisierung einfanden. Um jedoch größere Kaufsignale mit einem Ziel bei 115,65 Euro generieren zu können, bedarf es mindestens eines Wochenschlusskurses oberhalb von 108,15 Euro. Der weitere mittelfristige Werdegang wird sich aber erst an dieser Stelle entscheiden. Geht es dagegen auf Wochenschlusskursbasis unter 91,52 Euro talwärts, müsste doch noch einmal einen Test der Jahrestiefs bei 87,38 Euro bei Symrise zwingend einkalkuliert werden.