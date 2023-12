Software AG verkauft Kerngeschäft an IBM

Frankfurt (Reuters) - Nach der milliardenschweren Übernahme durch den US-Finanzinvestor Silver Lake veräußert die Software AG nun zwei seiner Kern-Sparten an den IT-Konzern IBM.

Der Verkauf von StreamSets und webMethods soll dem Softwarehaus Einnahmen in Höhe von 2,13 Milliarden Euro in die Kassen spülen, teilte die Darmstädter Firma am Montag mit. Bestimmte Verwaltungsfunktionen, die diese Geschäftsbereiche betreuen, verblieben bei der Software AG. Der Aufsichtsrat habe der entsprechenden Entscheidung des Vorstandes zugestimmt. Das Geschäft soll im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen werden.