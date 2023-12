Aktionäre von Rayonier erhalten eine Sonderdividende

Der amerikanische Konzern Rayonier Inc. (ISIN: US7549071030, NYSE: RYN) schüttet am 12. Januar 2024 eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 20 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre aus. Record date ist der 29. Dezember 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 1,14 US-Dollar als reguläre Dividende (zahlbar in vier Tranchen in Höhe von 28,5 US-Cents je Aktie) ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 32,97 US-Dollar (Stand: 18. Dezember 2023) 3,46 Prozent. Seit dem Jahr 1997 wird eine Dividende gezahlt.

Rayonier mit Sitz in Jacksonville, Florida, ist einer der größten privaten Landbesitzer in den USA. Die Firma operiert in der Form eines Real Estate Investment Trust (REIT). Die bewirtschafteten Waldflächen in den USA und in Neuseeland dienen zur Herstellung von Papier, Bauholz oder auch Zellstoffen.

Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 201,6 Mio. US-Dollar nach einem Umsatz von 195,3 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 1. November 2023 berichtet wurde. Der Gewinn (pro forma) betrug 19,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 21,6 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 0,03 Prozent im Plus (Stand: 18. Dezember 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 4,93 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de