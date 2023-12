ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. 2023 sei ein bedeutsames Jahr für die europäischen Essenslieferanten gewesen, da sie trotz schwieriger gesamtwirtschaftlicher Bedingungen rasch den Weg in die Gewinnzone gefunden hätten, schrieb Analyst William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Unternehmen aus diesem Sektor dürften weiterhin daran arbeiten, unter anderem positive freie Cashflows zu liefern, um langfristige Investoren anzuziehen. Seine bevorzugte Aktie ist Delivery Hero, gefolgt von Deliveroo und Just Eat Takeaway./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2023 / 18:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2023 / 05:00 / UTC

