BRENNTAG - Allzeithoch in Sicht?

Brenntag AG - WKN: A1DAHH - ISIN: DE000A1DAHH0 - Kurs: 81,980 € (XETRA)

Die Brenntag-Aktie erreichte im August 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 87,40 EUR. Damit erreichte der Wert die obere Begrenzung der langfristigen Aufwärtsbewegung. Dort prallte er nach unten ab und fiel knapp unter das log 38,2%-Retracement der Aufwärtsbewegung seit März 2020. Mit den beiden Rückfällen im Oktober bzw. Dezember 2022 bildete der Wert einen Boden aus.

Anschließend durchbrach die Aktie den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch und kletterte bis Anfang Mai 2023 auf ein Hoch bei 77,60 EUR. Dort setzte eine Pause im Aufwärtstrend ein. Die Aktie konsolidierte der Wert in einem aufsteigenden Dreieck. Aus diesem brach die Aktie Ende November nach oben aus. Aber erst seit letzter Woche setzt sie sich auch nach oben ab.

Weitere Rally möglich

Die Aufwärtsbewegung in der Brenntag-Aktie ist intakt. Kurzfristige Rücksetzer könnten im Rahmen eines Pullbacks zu Abgaben gen 77,60 EUR führen. Aber solange die Aktie übe dieser Marke notiert, besteht eine gute Chance auf eine Rally an das Allzeithoch. Falls es zu einem stabilen Ausbruch über dieses Hoch käme, würde sich die Aktie weiteres Potenzial bis an die langfristige obere Trendbegrenzung erschließen. Diese verläuft aktuell bei 99,22 EUR.

Ein Rückfall unter 77,60 EUR auf Wochenschlusskursbasis würde aber nicht in das bullische Szenario passen. In diesem Fall müsste mit Abgaben gen EMA200 bei aktuell 66,84 EUR gerechnet werden.

Fazit: Das Chartbild der Brenntag-Aktie ist bullisch, weitere Kursgewinne sind möglich. Aber Neueinstiege erscheinen erst nach einem Rücksetzer reizvoll.

Brenntag - Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)