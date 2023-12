Buying-the-Dip | Micron hebt ab

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Der Dow Jones und Nasdaq tendierten 9-Handelstage in Folge freundlich. Warum gestern der plötzliche Abverkauf? Es wird berichtet, dass der Rückauf im Zusammenhang mit dem 0DTE Optionsmarkt steht. Das sind Optionen, die noch am gleichen Tag auslaufen. Letztendlich ist der Markt aktuell technisch überkauft und damit anfällig für kurzfristige Rückschläge. Nicht zuletzt auch wegen der erfreulichen Aussichten von Micron, wird der Dip allerdings gekauft. Es ist außerdem wahrscheinlich, dass der November-PCE, der am Freitag um 14:30 Uhr MEZ gemeldet wird, Zeichen einer milderen Inflation ausweisen wird.



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



00:00 Überblick

01:00 Warner Bros. Discovery & Paramount | Ölpreis

02:18 China: Tarife auf Solarprodukte & Elektroautos?

03:48 Ankündigung Interview

04:30 Zusammenfassung | Das große Tauziehen

05:58 Wirtschaftsdaten: Arbeitsmarkt, Industrie

07:40 Ausblick: PCE, Nike

08:41 Carnival | Micron | Netflix

11:22 CarMax | MillerKnoll

12:25 Southwest Air | Boeing

14:05 Tesla | AutoZone

14:27 Negative Story zu Apple



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell