Cognizant: Erfolgreich aufgelöst

Im Zeitraum zwischen Juni 2022 und Anfang Dezember dieses Jahres war die Cognizant-Aktie von hoher Volatilität innerhalb der Kursmarken zwischen 51,33 und grob 71,50 US-Dollar geprägt. Hierbei hat sich zunehmend eine inverse SKS-Formation herauskristallisiert, die allerdings erst zu Beginn dieses Monats erfolgreich auf der Oberseite aufgelöst werden konnte. In der Folge konnte ein Anstieg an das 38,2 % Fibonacci-Retracement um 77,37 US-Dollar vollzogen werden. Das gesamte Aufwärtspotenzial wurde allerdings noch lange nicht ausgeschöpft, weshalb dieses Wertpapier auch in 2024 ein sehr interessantes Investment darstellt.

Pullback für Einstieg nutzen

Nach derartigen Ausbrüchen sollten sich Investoren zunächst auf rückläufige Notierungen zurück auf das Ausbruchsniveau um 72,22 US-Dollar einstellen. Diese Stelle würde sich für den Aufbau von strategischen Long-Positionen mit übergeordneten Zielen um 84,46 US-Dollar anbieten. Gelingt es dagegen einen unmittelbaren Durchmarsch über die aktuellen Jahreshochs von 76,85 US-Dollar zu vollziehen, würden positive Kaufsignale entsprechend früher einsetzen. Um das bullische Bild aufrechtzuerhalten, sollte es zu keinen Abschlägen mehr unter 70,00 US-Dollar kommen. Falls doch, würden der Aktie empfindliche Verluste in den Bereich von 56,09 und darunter sogar auf 62,14 US-Dollar drohen.