EQS-News: One Square Advisory Services S.à r.l.: Joh. Friedrich Behrens AG: Weitere Abschlagsverteilung der Quote für die Gläubiger der Anleihen 2015 / 2020 und 2019 / 2024

One Square Advisory Services S.à r.l.: Joh. Friedrich Behrens AG: Weitere Abschlagsverteilung der Quote für die Gläubiger der Anleihen 2015 / 2020 und 2019 / 2024



29.12.2023 / 17:00 CET/CEST

München, 29. Dezember 2023



Der gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger der insolventen Joh. Friedrich Behrens AG wird eine weitere Abschlagsverteilung in Höhe von 0,89 % auf die festgestellten Forderungen (0,90 % auf das Nominalvolumen) der Anleihe 2019 / 2024 (ISIN DE000A2TSEB6 ; WKN A2TSEB) und 1,27 % auf die festgestellten Forderungen (1,35 % auf das Nominalvolumen) der Anleihe 2015 / 2020 (ISIN DE000A161Y52 ; WKN A161Y5) vornehmen.



Die Sachwaltung hat Anhaltspunkte, dass bestimmte Anleiheforderungen der Nachrangigkeit unterliegen. Um eine Ausschüttung an nachrangige Gläubiger auszuschließen, ist eine Prüfung der einzelnen Forderungen der Anleihegläubiger erforderlich. Der gemeinsame Vertreter wird diese Prüfung vornehmen und die Auszahlung der Anleihe 2019 / 2024 (ISIN DE000A2TSEB6; WKN A2TSEB) und der Anleihe 2015 / 2020 (ISIN DE000A161Y52; WKN A161Y5) an die Anleihegläubiger veranlassen. Die Auszahlung auf die Anleihen erfolgt auf die Bestände vom 02.01.2024 (24:00 Uhr).



Um die Auszahlung vorzunehmen, wird in der ersten Januarwoche ein Registrierungsformular auf der Homepage von One Square (



Der gemeinsame Vertreter wird die Anleihegläubiger der Joh. Friedrich Behrens AG über die weiteren Entwicklungen informieren und steht für Rückfragen unter





Kontakt

One Square Advisory Services S.à.r.l.

Fax: +49 (89) 15 98 98 22

bea@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com



