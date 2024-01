ANALYSE-FLASH: Baader Bank senkt Ziel für Norma Group auf 19 Euro - 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Norma Group von 25 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Der Autozulieferer habe ein weiteres schwieriges Jahr hinter sich, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Umsatz-, Ergebnis- und Dividendenprognosen für 2024 und sieht derzeit keine Treiber für eine kurzfristig deutliche Kurserholung./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2024 / 10:48 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

