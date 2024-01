GNW-Adhoc: Tecan meldet ein zugrunde liegendes Umsatzwachstum von 6.3% für das Gesamtjahr 2023

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG Tecan meldet ein zugrunde liegendes Umsatzwachstum von 6.3% für das Gesamtjahr 2023 Männedorf, Schweiz, 9. Januar 2024 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) veröffentlichte heute in einem Trading Statement ungeprüfte vorläufige Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2023. Das Unternehmen meldete ein zugrunde liegendes Umsatzwachstum von 6.3% in Lokalwährungen. Dr. Achim von Leoprechting, CEO von Tecan, kommentierte: «Tecans solides zugrunde liegendes Umsatzwachstum spiegelt das herausragende Engagement unserer Teams auf der ganzen Welt wider. Sie arbeiten intensiv mit unseren geschätzten Geschäftspartnern zusammen, um die Dynamik in allen Bereichen unseres Geschäfts trotz eines schwierigen Marktumfelds aufrechtzuerhalten. Unsere zahlreichen Produkteinführungen, unser Engagement in attraktiven Endmärkten und unsere starke Präsenz in allen wichtigen Regionen erweisen sich als wertvolle Stützen unserer Widerstandsfähigkeit.» Tecan erzielte das zugrunde liegende Umsatzwachstum um 6.3% in Lokalwährungen in einem herausfordernden Marktumfeld bei vorsichtigem Investitionsverhalten vieler Kunden. Der zugrunde liegende Umsatz schliesst sowohl die Auswirkungen des geringeren Covid-bezogenen Umsatzes (geschätzter Nettoeffekt von CHF -58.5 Mio. in Lokalwährungen) als auch eine geringere Weitergabe von Materialkosten im Vergleich zum Vorjahr (Nettoeffekt von CHF -19.7 Mio.) aus. Im Berichtsjahr stieg der zugrunde liegende Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business um 4.9% in Lokalwährungen und im Geschäftssegment Partnering Business um 7.4%. In der zweiten Jahreshälfte 2023 stieg der zugrunde liegende Umsatz um 5.5% in Lokalwährungen für die Gruppe und um 4.4% bzw. 6.3% für die Segmente Life Sciences Business bzw. Partnering Business. Der ausgewiesene Umsatz der Gruppe für das Geschäftsjahr 2023 sank im Vergleich zum Vorjahr um 6.1% in Schweizer Franken auf CHF 1'074.4 Mio., einschliesslich eines erheblichen negativen Wechselkurseffekts. In Lokalwährungen lag der ausgewiesene Umsatz um 1.3% unter dem Vorjahreswert. Im zweiten Halbjahr 2023 sank der ausgewiesene Umsatz um 4.9% in Schweizer Franken und stieg um 1.0% in Lokalwährungen. Der ausgewiesene Umsatz beinhaltet auch eine signifikante Reduktion des Pass- Through-Umsatzes im Vergleich zu 2022. Diese Entwicklung zeigte sich früher und in einem viel grösseren Ausmass als erwartet, indem sich die Unterbrechungen in der Lieferkette im Laufe des Jahres 2023 zunehmend normalisierten. Infolgedessen normalisierten sich die zuvor überhöhten Beschaffungskosten für bestimmte Materialien. Da diese Umsätze keine Marge aus der Weitergabe der höheren Materialkosten generieren, ist dies eine wünschenswerte Entwicklung. Tecan wird die vollständigen geprüften Finanzresultate 2023 wie geplant am 12. März 2024 veröffentlichen. Wichtige kommende Termine * Der Geschäftsbericht 2023 wird am 12. März 2024 veröffentlicht. * Die ordentliche Generalversammlung der Tecan-Aktionäre findet am 18. April 2024 statt. Über Tecan Tecan (www.tecan.com (https://www.tecan.com/)) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren ? von der Life- Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191). Für weitere Informationen: Tecan Group Martin Brändle Senior Vice President, Corporate Communications & IR Tel. +41 (0) 44 922 84 30 Fax +41 (0) 44 922 88 89 investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com) www.tecan.com (http://www.tecan.com) °