Blinken sieht Chancen für bessere Intergration Israels in Nahost-Region

Tel Aviv (Reuters) - US-Außenminister Antony Blinken hält nach eigenen Worten eine bessere Einbindung Israels in die Nahost-Region nach einem Ende des Gaza-Kriegs für möglich.

Israel bemühe sich seit Jahren um bessere Beziehungen und eine stärkere Integration im Nahen Osten, und er sehe dafür "tatsächlich echte Chancen", sagte Blinken bei einem Treffen mit seinem israelischen Kollegen Israel Katz am Dienstag. "Aber wir müssen diese schwierige Zeit überstehen und sicherstellen, dass sich der 7. Oktober nicht wiederholt, und wir müssen daran arbeiten, eine andere und bessere Zukunft aufzubauen", fügte Blinken mit Blick auf den Überfall der militant-islamistischen Palästinenser-Organisation Hamas auf Israel hinzu, der den Krieg im Gazastreifen auslöste.

Blinken hatte vor seiner Reise nach Israel mehrere Staaten in der Region wie Jordanien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien sowie die Türkei zu Gesprächen über eine Lösung der Krise in Nahost besucht. Dabei bemühte sich der US-Spitzendiplomat nicht nur um einen Abbau der Spannungen, sondern erörterte auch Pläne für die künftige Verwaltung des Gazastreifens, an denen Israels arabische Nachbarn beteiligt sein könnten. Die Staaten der Region wünschten eine Integration Israels, aber nur, wenn die Pläne zur Normalisierung der Beziehungen einen "praktischen Weg" zu einem zukünftigen Palästinenser-Staat enthielten, sagte er vor seinem Weiterflug nach Israel.

