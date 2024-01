DAX-Berg- und Talfahrt; dazu Boeing, Airbus und NetApp - Marktausblick mit Egmond Haidt

S&P 500, Nasdaq und DAX waren in den vergangenen Tagen ebenso auf Berg- und Talfahrt wie der Öl- und der Goldpreis.

📺 YouTube-Kanal abonnieren

S&P 500, Nasdaq und DAX waren in den vergangenen Tagen ebenso auf Berg- und Talfahrt wie der Öl- und der Goldpreis. Die Gründe hierfür wird Finanzspezialist Egmond Haidt in der Sendung ebenso analysieren, wie die neuesten Zahlen und Nachrichten zu Boeing, Airbus, Rémy Cointreau, Pernod-Ricard, JD Sports, Mobileye und NetApp. Nun warten Investoren gespannt auf die US-Inflationsdaten am Donnerstag, am Freitag startet dann die Quartalssaison beim S&P 500. Wie geht es weiter bei S&P 500, Nasdaq und DAX, Euro-Dollar, Öl und Gold?

📈 Alle Realtime-Kurse

🛈 Weitere Infos zur Sendung



🌐 BNP Paribas Zertifikate im Web

Unsere Produkte

► Zertifikate

► Knockouts

► Optionsscheine

► Faktor Zertifikate

📱Realtimekurse und Produkte in der App

► iOS

► Android

🧾 Wichtige rechtliche Hinweise Datum und Uhrzeit der ersten Verbreitung der Empfehlung: 09.01.2024 18.00 Uhr

Grundsätze zur Weitergabe von Anlage- und Anlagestrategieempfehlungen sowie Informationen über eigene Interessen und Interessenkonflikte

Informationen über Interessen und Interessenkonflikte des Erstellers