APPLE - Durchatmen bei Anlegern

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 185,140 $ (Nasdaq)

Noch vor einigen Handelstagen war die Apple-Aktie im freien Fall. Als stock3-Plus-Leser musste man sich davon jedoch nicht verrückt machen lassen. Im Supportbereich um 180 USD wurde eine Stabilisierung erwartet, die in den vergangenen Tagen auch einsetzte. Jetzt stellt sich natürlich gleich die nächste Frage: Ist das Schlimmste überstanden?

Falsche Frage, oder?

Erwischt? So nahe liegend eine solche Frage auch ist, so unsinnig bleibt sie. Die Börse ist und bleibt ein Ort der Unsicherheiten. Daran ändern auch Kenntnisse über Wahrscheinlichkeiten nichts. Immerhin bedeutet eine Wahrscheinlichkeit von 60 % lediglich, dass man in sechs von zehn gleichartigen Versuchen „richtig“ liegt. Dummerweise sagt diese Wahrscheinlichkeit noch nicht einmal irgendetwas darüber aus, ob man an der Börse Geld verdient. Als Tradingcoach kann ich Ihnen nur den Tipp geben, kurz darüber nachzudenken. Sie sollten sich grundlegend auf den Erwartungswert und nicht nur auf die Wahrscheinlichkeit fokussieren. Wer mehr dazu wissen will, den lade ich zu meinem kostenlosen Seminar am 18. Januar ein. Und auch wenn Weihnachten schon vorbei ist, ich habe noch eine kleine Überraschung im Gepäck.

Kommen wir jedoch zurück zur Apple-Aktie. Natürlich ist die aktuelle Stabilisierung bei 180,71 USD ein möglicher Schritt in Richtung neuen Aufwärtstrend. Die positiven Tage seit dem Tief reichen jedoch noch nicht aus, um diesen zu favorisieren. Vielmehr stünde zunächst eine Erholung an. Dabei könnten die Kurse weiter in Richtung der Gapkante bei 188,44 USD laufen. Im Anschluss wäre zumindest ein zweiter Test des bisherigen Tiefs einzuplanen. Im ungünstigsten Fall setzt sich der Abwärtstrend sogar weiter in Richtung 177,55-172,50 USD fort.

Fazit: Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Apple-Aktie bereits ihren Boden im Rahmen der laufenden Korrektur gefunden hat. Noch halte ich es jedoch für zu früh, einen solchen auszurufen. Sollte der aktuelle Stabilisierungsversuch scheitern, könnte die Aktie sogar in Richtung 172,50 USD nachgeben.

Apple Inc. Aktie Chartanalyse

(© stock3 2024 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)