ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt About You auf 'Reduce' - Ziel 4,10 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für About You nach Quartalszahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 4,10 Euro belassen. Der Umsatz des Online-Modehändlers habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebitda) dagegen sei besser als prognostiziert ausgefallen./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2024 / 08:29 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

