SIEMENS HEALTHINEERS - Aktie vor großem Ausbruch?

Siemens Healthineers AG - WKN: SHL100 - ISIN: DE000SHL1006 - Kurs: 52,760 € (XETRA)

Im September 2023 testete die Aktie von Siemens Healthineers die Unterstützungszone zwischen 45,05 EUR und 44,53 EUR ausführlich. Ende September setzte der Wert zu einer Rally an, die ihn an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch führte.

Am 14. Dezember scheiterte die Aktie mit einem Hoch bei 54,32 EUR an diesem Abwärtstrend und setzte auf den EMA50 (Tagesbasis) zurück. Von dort aus zog der Titel in den letzten Tagen wieder an. Aktuell nähert er sich erneut dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch an. Dieser Trend verläuft heute bei 53,58 EUR.

Weitere Rally möglich, wenn …

Gelingt der Aktie von Siemens Healthineers ein Ausbruch über den Abwärtstrend, dann wäre eine weitere Rally möglich. Zunächst könnte die Aktie gen 55,02 EUR und später gen 58,08 EUR ansteigen. Ein Ausbruch über das Hoch aus dem letzten Jahr würde den Weg in Richtung 62,62 EUR und 67,50 EUR und damit an das Allzeithoch ebnen.

Ein Rückfall unter 51,02 EUR wäre aber ein Verkaufssignal. In diesem Fall müsste zumindest mit Abgaben in Richtung 48,53-48,41 EUR gerechnet werden.

Fazit: Die Aktie von Siemens Healthineers hat gute Chancen auf eine weitere Rally. Aber noch steht eine wichtige Hürde im Weg. Erst mit dem Ausbruch über diese ergäbe sich ein Kaufsignal.

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)