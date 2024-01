VAT Medienmitteilung zu den vorläufigen Resultaten von Q4 und Gesamtjahr 2023

VAT Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

VAT Medienmitteilung zu den vorläufigen Resultaten von Q4 und Gesamtjahr 2023



11.01.2024 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



STARKEr AUFTRagseingang IM 4. QUARTAL 2023 dank STABILISIERENDEr NACHFRAGE IM HalbleiterMARKT UND BEDEUTENDER PROJEKTGEWINNE bei Advanced Industrials

JAHRESERGEBNIS 2023 Unter REKORDjahr 2022 Auf der Grundlage vorläufiger und ungeprüfter Zahlen liegen die Ergebnisse der VAT für das Berichtsjahr 2023 unter dem Rekordniveau 2022. Sie bestätigen die zu Jahresbeginn getätigten Prognosen und Entwicklungen von 2023. Im Segment Ventile meldete das Geschäftsfeld Semiconductors wie erwartet niedrigere Ergebnisse für 2023, da das Investitionsumfeld in der Halbleiterindustrie ganzjährig schwach blieb. Der Auftragseingang verbesserte sich in den vergangenen drei Quartalen in allen Regionen kontinuierlich. Das deutet darauf hin, dass sich der Markt langsam erholt. Das Geschäftsfeld Advanced Industrials profitierte von der insgesamt positiven Dynamik der Endmärkte, insbesondere aufgrund der Energiewende. Da sich die geringere Auslastung in den Halbleiterfabriken negativ auf die Nachfrage nach Ersatzteilen, Reparaturen und Verbrauchsmaterialien auswirkte, zeigte das Segment Global Service trotz der hohen Zahl installierter Ventile eine ähnliche Entwicklung wie das Geschäftsfeld Semiconductors. Ergebnisse viertes Quartal 2023 Die VAT verzeichnete im vierten Quartal 2023 einen vorläufigen Auftragseingang von rund CHF 237 Mio. Das entspricht einem Rückgang von 5% gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von 44% gegenüber dem dritten Quartal 2023. Der Auftragseingang im vierten Quartal 2023 untermauert die allmähliche Erholung des Halbleiterinvestitionszyklus bis 2024 nach dem Tiefpunkt Anfang 2023. Er wurde durch bedeutende Projektgewinne im Geschäftsfeld Advanced Industrials zusätzlich begünstigt. Der vorläufige Nettoumsatz für das vierte Quartal 2023 lag leicht über dem Mittelwert der im Oktober 2023 prognostizierten Bandbreite von CHF 200 bis 230 Mio. Mit rund CHF 221 Mio. ging der Nettoumsatz um 24% gegenüber dem Vorjahresquartal zurück und erhöhte sich im Vergleich zum dritten Quartal 2023 sequenziell um 6%. Das Book-to-Bill-Verhältnis für das vierte Quartal 2023 betrug 1,1. Der Auftragsbestand zum Jahresende 2023 belief sich auf rund CHF 292 Mio. Das sind 3% mehr als im dritten Quartal 2023 und 44% weniger als Ende des Berichtsjahrs 2022. Ergebnisse Berichtsjahr 2023 Für das Berichtsjahr 2023 liegt der vorläufige Auftragseingang bei rund CHF 692 Mio. Das kommt einem Rückgang von 43% gegenüber dem Vorjahr gleich. Der Nettoumsatz zu aktuellen Wechselkursen ging um 23% auf rund CHF 885 Mio. zurück. Die vorläufigen Zahlen weisen darauf hin, dass die VAT für 2023 eine EBITDA-Marge von ungefähr 30.5% erwirtschaftete. Das widerspiegelt den Umsatzrückgang sowie ungünstige Wechselkursentwicklungen, insbesondere des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar. Für das zweite Halbjahr 2023 erzielte die VAT eine EBITDA-Marge von rund 32%. Der vorläufige freie Cashflow betrug rund CHF 185 Mio. Einen detaillierten Ausblick 2024 publiziert die VAT gleichzeitig mit den definitiven Ergebnissen für das Berichtsjahr 2023 am 5. März 2024. VAT Group (alle Zahlen für das vierte Quartal und Berichtsjahr 2023 vorläufig und ungeprüft) in CHF Mio. Q4 2023 Q3 2023 Veränd.1 Q4 2022 Veränd.1 2023 2022 Veränd.2 Auftragseingang 237 163,7 +44% 249,2 -5% 692 1’209,9 -43% Nettoumsatz 221 209,8 +6% 291,0 -24% 885 1’145,5 -23% Auftragsbestand 292 282,1 +3% 517,7 -44% 292 517,7 -44% 1 Im Quartalsvergleich; 2 Im Vorjahresvergleich Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

VAT Group AG

Investor Relations & Nachhaltigkeit

Michel R. Gerber

T +41 81 553 70 13

investors@vat.ch



Christopher Wickli

+41 81 553 75 39 Finanzkalender 2024 Dienstag, 5. März 2024

Donnerstag, 11. April 2024

Donnerstag, 18. Juli 2024

Donnerstag, 17. Oktober 2024 Ergebnisse viertes Quartal und Berichtsjahr 2023

Erstes Quartal 2024 Handelsupdate

Ergebnisse erstes Halbjahr 2024

Drittes Quartal 2024 Handelsupdate ÜBER DIE VAT

Wir verändern die Welt mit Vakuumlösungen – das ist unser Anspruch als weltweit führende Anbieterin von High-End-Vakuumventilen. Die Gruppe berichtet in zwei Segmenten: Ventile und Global Service. Das Segment Ventile ist ein globaler Entwickler, Hersteller und Lieferant von Vakuumventilen für die Halbleiter-, Display-, Photovoltaik- und Vakuumbeschichtungsindustrie sowie für den Industrie- und Forschungssektor. Global Service bietet den Kunden vor Ort fachkundige Unterstützung und bietet Original-Ersatzteile, Reparaturen und Upgrades an. Die VAT verzeichnete im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von CHF 1’145 Millionen und beschäftigt weltweit rund 3’000 Mitarbeitende, mit Vertretungen in 29 Ländern und Produktionsstätten in der Schweiz, Malaysia und Rumänien.



ZUKUNFTSORIENTIERTE AUSSAGE

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit eingeschränkt, da es bestimmte Faktoren gibt, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen (einschliesslich Aussagen, die die Worte «glauben», «planen», «antizipieren», «erwarten», «schätzen» und ähnliche Ausdrücke enthalten), sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärent bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten oder auch nicht eintreten können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Viele dieser Risiken und Ungewissheiten hängen mit Faktoren zusammen, die ausserhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, diese zu kontrollieren oder genau einzuschätzen, wie z.B. zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmenden, die Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit der informationstechnologischen Systeme des Unternehmens, politische, wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, oder wirtschaftliche oder technologische Trends oder Bedingungen. Infolgedessen werden Investoren davor gewarnt, sich unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.



Soweit gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, lehnt die VAT jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von Entwicklungen, die nach dem Datum dieses Berichts eintreten, zu aktualisieren.

Ende der Adhoc-Mitteilung