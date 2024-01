EQS-News: Guidance 2024: Kontron erwartet für 2024 einen weiteren starken Anstieg beim Nettoergebnis auf über EUR 87 Mio.

EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Prognose

Guidance 2024: Kontron erwartet für 2024 einen weiteren starken Anstieg beim Nettoergebnis auf über EUR 87 Mio.



Nettoergebnis soll 2024 um 21 % gegenüber Forecast 2023 steigen

Ziele für 2023 wurden übertroffen Linz, 15. Jänner 2024 – Kontron erwartet für das Jahr 2024 einen deutlichen Anstieg des Nettogewinns auf über EUR 87 Mio. Das entspricht nochmals einer Steigerung von 20 Prozent gegenüber der letzten zweimalig angehobenen Guidance 2023. Der Umsatz soll 2024 auf über EUR 1.400 Mio. wachsen Die vorläufigen Zahlen des Unternehmens für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 indizieren ein starkes viertes Quartal und die Erfüllung aller Ziele - sowohl für den geplanten Umsatz von EUR 1.200 Mio. als auch für das Nettoergebnis von zuletzt EUR 72 Mio. Die Guidance wurde bereits zweimalig im Geschäftsjahr 2023 angehobenen und Kontron geht erneut davon aus, die Ziele übertroffen zu haben. Dies entspräche gegenüber dem Vorjahresvergleichswert von EUR 56 Mio. einem deutlichen Wachstum von mindestens 28 Prozent. Das Ergebnis 2023 wird mit dem Geschäftsbericht 2023 am 28. März 2024 veröffentlicht. Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AG: „Die Entwicklung der Kontron AG hin zu einem reinen IoT-Anbieter ist ein voller Erfolg. 2023 konnten wir unsere Nettogewinn-Guidance zwei Mal erhöhen und in den letzten 3 Jahren seit 2021 nahezu verdoppeln. Die Auftragsbücher sind auf Rekordstand und wir haben bahnrechende Produktinnovationen am Start. Daher sind wir überzeugt, dass das Geschäftsjahr 2024 erneut ein sehr gutes Jahr für Kontron wird.“ Über Kontron Die Kontron AG ( www.kontron.com ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Folgen Sie Kontron: Kontron auf Twitter

Medienkontakte Barbara Jeitler Kontron AG – Investor Relations Tel: +43 (1) 80191 1199 ir@kontron.com Alexandra Kentros Kontron AG - Communications Tel: +49 151 151 9388 149 group-pr@kontron.com Jan Lauer Profil Marketing OHG Tel: +49 (531) 387 33-18 kontron@profil-marketing.com

