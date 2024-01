GNW-Adhoc: Temenos befördert bewährte Führungskräfte, um das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen

^William Moroney wird zum President International befördert und tritt dem Exekutivausschuss bei Philip Barnett, President Americas, tritt ebenfalls dem Exekutivausschuss bei GENF, Jan. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) gab heute bekannt, dass William Moroney mit sofortiger Wirkung zum President International befördert wurde und dem Exekutivausschuss beitritt. Philip Barnett, President Americas und Mitglied des Vorstands, wird ebenfalls in den Exekutivausschuss befördert. Beide berichten an den CEO von Temenos, Andreas Andreades. William Moroney, eine wichtige Führungskraft und Mitglied des Vorstands des Unternehmens, erweitert seinen Aufgabenbereich und wird für das internationale Geschäft von Temenos in Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie im asiatisch- pazifischen Raum verantwortlich sein, das 57 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmacht. Er wird außerdem für die Partner verantwortlich sein und sich darauf konzentrieren, durch Partnerschaften neue Einnahmequellen zu erschließen und die Präsenz des Unternehmens bei großen Tier-1- und Tier-2- Banken zu erhöhen. William Moroney wird von seiner vorherigen Position als Managing Director für den Nahen Osten und Afrika bei Temenos befördert, wo er mit großem Erfolg das Wachstum vorantrieb und die regionalen Geschäfts- und Umsatzziele übertraf. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Vertrieb und in der Vertriebsleitung und ist seit 2020 bei Temenos tätig. Zuvor war er in leitenden Positionen bei einer Reihe von internationalen Banking-System-, Technologie- und Outsourcing- Unternehmen tätig. Philip Barnett ist eine erfahrene Führungskraft, die seit 2003 bei Temenos tätig ist und eine Reihe von Führungspositionen innehatte. Er ist für die Strategie und den Erfolg der Temenos-Kunden in Nord- und Südamerika verantwortlich und hat seit seiner Übernahme der Region viele hochkarätige Kunden gewonnen. Davor war er President of Strategic Growth (Strategisches Wachstum) und konzentrierte sich auf die Zusammenarbeit mit globalen Technologie- und IT-Dienstleistungspartnern, um neue Umsatzquellen und Marktchancen weltweit zu erschließen. Jean-Paul Mergeai tritt von seiner Funktion als President International Sales zurück und verlässt Temenos nach 13 Jahren, in denen er eine Schlüsselrolle beim Wachstum des Unternehmens spielte. Er leitete den Bereich Global Private Wealth, bevor er Managing Director für den Nahen Osten und Afrika und schließlich President of International wurde. Mergeai, der bereits seit mehreren Jahren eng mit William Moroney zusammenarbeitet, wird bis Ende Juni 2024 in beratender Funktion als CEO bei Temenos bleiben, um einen reibungslosen Übergang der Kundenbeziehungen und anderer Projekte zu gewährleisten. Lee Allcorn übernimmt die Position des Managing Directors für den Nahen Osten und Afrika. Er kam 2020 als Sales Director für die Region zu Temenos. William Moroney, President International, Temenos, erklärte: ?Ich freue mich, dass ich die Leitung unserer internationalen Geschäfts- und Partnerorganisation übernehmen darf. Inmitten des derzeitigen Umbruchs in der Branche haben wir eine fantastische Gelegenheit, unser Geschäft auszubauen und die Vorteile unserer skalierbaren, modernen Cloud-nativen Plattform mehr Banken weltweit zugänglich zu machen. Ich freue mich darauf, eng mit unseren Teams weltweit zusammenzuarbeiten, um unsere Dynamik anzutreiben und neue Marktchancen zu nutzen." Philip Barnett, President Americas von Temenos, erklärte: ?Ich fühle mich geehrt, dem Exekutivausschuss beizutreten und weiterhin mit unseren Teams in Nord- und Südamerika und unseren Partnern zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Wir verfügen über die besten Kundenreferenzen in Nord- und Südamerika, darunter eine der 30 größten US-Banken, die Commerce Bank, Convera und BanCoppel in Lateinamerika, um nur einige zu nennen. Wir verfügen über eine bewährte, moderne Bankingplattform, die vollständig mit den lokalen Vorschriften konform ist und Banken bei der Modernisierung ihrer Banking- und Zahlungsvorgänge mit fortschrittlicher Cloud-Technologie unterstützt. Und wir werden unsere Investitionen in Forschung und Entwicklung fortsetzen und unseren Erfolg von 2023 in Nord- und Südamerika steigern." Andreas Andreades, Chief Executive Officer, Temenos, erklärte: ?Ich möchte Will und Philip zu ihrer Beförderung gratulieren und sie im Exekutivausschuss von Temenos willkommen heißen. Ich bin überzeugt, dass sie die Art und Weise, wie wir unseren Kunden geschäftlichen Mehrwert bieten, weiter verändern werden. Will bringt nicht nur eine Erfolgsbilanz von mehr als 20 Jahren in globalen Technologieunternehmen mit, sondern hat in den vier Jahren, in denen er bei Temenos tätig ist, jedes Jahr seine Ziele übertroffen und seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, Temenos sinnvoll weiterzuentwickeln und die nächste Generation von Führungskräften auszuwählen. Diese Ernennung wird uns zweifellos helfen, unser internationales Geschäft auszubauen und gleichzeitig die Kontinuität für unsere Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten. Philip ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit, die sich für Temenos engagiert und eine äußerst erfolgreiche Erfolgsbilanz in den Bereichen Vertrieb, Geschäftsabläufe und Führung mit Schwerpunkt auf hohem Wachstum vorweisen kann. Unter seiner Führung ist die Region Nord- und Südamerika stärker denn je und verfügt über eine erfahrene Vertriebsorganisation, die uns dabei helfen wird, unser Marktengagement weiter zu verbessern. Ich möchte Jean-Paul im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Temenos meinen herzlichen Dank dafür aussprechen, dass er uns in all den Jahren geholfen hat, Temenos zu einem erfolgreichen, weltweit führenden Anbieter von Bankensoftware aufzubauen. Ohne den unschätzbaren Beitrag von Jean-Paul stünde Temenos nicht da, wo es jetzt steht. Ich wünsche ihm einen angenehmen Ruhestand, da er die Verantwortung für die Zukunft des Unternehmens an die nächste Generation übergibt. Ich freue mich über unser erstklassiges Managementteam aus engagierten und äußerst erfahrenen Führungskräften, die im Jahr 2024 und darüber hinaus für unseren Erfolg sorgen werden." Über Temenos Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking und schafft täglich Möglichkeiten für über 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Wir unterstützen 3000 Banken, von den größten bis hin zu Herausforderern und Gemeinschaftsbanken in über 150 Ländern, bei der Entwicklung neuer Bankdienstleistungen und modernster Kundenerlebnisse. Die offene Plattform von Temenos hilft unseren erfolgreichsten Kunden, eine Eigenkapitalrendite zu erzielen, die dreimal so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und ein Kosten- Ertrags-Verhältnis, das halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt. Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com (http://www.temenos.com/). °