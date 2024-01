HUGO BOSS - Ein schwarzer Tag für die Aktie nach den Quartalszahlen!

HUGO BOSS AG - WKN: A1PHFF - ISIN: DE000A1PHFF7 - Kurs: 59,780 € (XETRA)

Nach den heute vorgelegten Quartalszahlen schmiert die Hugo-Boss-Aktie kräftig ab. Dies dürfte so manch ein Fragezeichen bei Anlegern hinterlassen, denn so schlecht waren die Zahlen letztlich nicht. Das Unternehmen konnte beim Umsatz und Gewinn gegenüber dem Vorjahr deutlich zulegen und blieb auch nur knapp hinter den Erwartungen des Marktes zurück.

Das ist der wahre Grund!

Hier zeigt sich meinem Erachten nach erneut, dass Börse leicht, aber nicht einfach ist. So sind natürlich auch die Medien auf der Suche nach dem Schuldigen. Immerhin verliert die Aktie zum Zeitpunkt dieser Zeilen über 10 % und das bei einem Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr von knapp 15 % und einem Anstieg des Ebits von gut 22 %. Gleichzeitig blieb der Umsatz mit 4,197 Mrd. EUR nur knapp hinter den Erwartungen von 4,2 Mrd. EUR zurück. Statt der angepeilten 417,6 Mio. EUR Ebit waren es 410 Mio. Auch hier wurden die Erwartungen um nicht einmal 2 % verfehlt.

Kein Wunder also, dass sich so manch ein Trader und Anleger angesichts der heutigen Verluste verblüfft den Kopf kratzt. Medial heißt es dann auf einmal, dass das Ergebnis enttäuschte oder Sorgen über die Profitabilität der Grund sind. Das mag vielleicht logisch klingen, ist aber am Ende auch nur eine simple Annahme, um das Wort: „Unterstellung“ oder „Lüge“ zu vermeiden – oder musstet ihr jemals bei eurem Broker angeben, warum ihr eine Aktie kauft oder verkauft? Ich nicht und sicher auch kein Fonds. Fakt ist: Es gibt genug Verkäufer, die bereit sind, tiefere Kurse zu akzeptieren. Dies ist der einzige objektiv belegbare Grund für den Kursverfall.

Ich sagte ja, Börse ist leicht, aber nicht einfach.

Wie geht es in Hugo Boss weiter?

Kommen wir zurück zur Hugo-Boss-Aktie. Trotz der starken Verkäufe im heutigen Handel zeigt sich auch ein Lichtblick. Der Supportbereich um 57,34 EUR wurde wahrgenommen und konnte den Verkäufern etwas Einhalt gebieten. Hier wäre in den nächsten Tagen eine weitere Beruhigung möglich. Ob daraus jedoch eine große Trendwende werden kann, bleibt zunächst noch offen.

Fazit: Das Risiko in der Hugo-Boss-Aktie hat zwar zugenommen, zu Notierungen um 59,70 EUR muss man aber nicht mehr wahllos in Panik verfallen. Der Supportbereich beginnend ab ca. 57,34 EUR könnte für eine mittelfristige Stabilisierung sorgen. Dazu passen auch die Kursziele viele Analysten, die sich heute nach den Zahlen zu Wort gemeldet haben. Die Spanne reicht von 80-85 EUR. Eine, wie ich finde, sehr sportliche Prognose, für die erst einmal der erste Schritt gemacht werden muss: die Stabilisierung im Supportbereich bei 57-54 EUR.

HUGO BOSS Aktie Chartanalyse

(© stock3 2024 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)