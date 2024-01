AIRBUS - Wie hoch denn noch?

Airbus SE - WKN: 938914 - ISIN: NL0000235190 - Kurs: 148,620 € (XETRA)

Die Airbus-Aktie fiel am 23. Oktober 2023 auf ein konsolidierungstief bei 120,24 EUR zurück. Seit diesem Tief befindet sich die Aktie in einer Rally. Am 29. November gelang der Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Hoch vom 25. Juli 2023.

Am 08. Dezember gelang der Ausbruch über das Allzeithoch aus dem Jahr 2020. Der Wert braucht aber etwas, um sich darüber zu etablieren. Erst seit 08. Januar notiert die Aktie konstant über diesem Hoch. Inzwischen markierte sie ein Allzeithoch bei 149,36 EUR. Zuletzt gab es leichte Gewinnmitnahmen. Der Wert drang in das Aufwärtsgap vom 12. Januar ein, schloss es aber nicht. Es verbleibt ein Rest zwischen 145,24 EUR und 145,96 EUR. Heute löst sich der Wert etwas von diesem Gap.

Weitere Rally möglich

Die Rally in der Airbus-Aktie ist intakt. Ein nächster Zielbereich liegt bei ca. 152,69 EUR und ist daher schon relativ nah. Später könnte der Wert in Richtung 163,57 EUR ansteigen.

Ein Rückfall unter 143,98 EUR wäre ein erster Rückschlag für die Bullen. Aber erst falls der Wert das letzte Konsolidierungstief bei 136,60 EUR durchbrechen sollte, wäre die Rally seit Ende Oktober beendet.

Fazit: Die Airbus-Aktie befindet sich in einer dynamischen Rally. Ein Ende ist noch nicht in Sicht.

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)