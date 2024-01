dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 18.01.2024 - 15.15 Uhr

Chipkonzern TSMC setzt auf Aufschwung im neuen Jahr - 2023 endet unerwartet gut

HSINCHU - Der taiwanische Chipkonzern TSMC hat ein schwieriges Jahr 2023 unerwartet stark beendet. Das Schlussquartal lief für den wichtigen Apple - und Nvidia -Zulieferer weitaus besser als das vorangegangene Jahresviertel. Mit einem Nettogewinn von knapp 239 Milliarden Taiwan-Dollar (rund 7 Mrd Euro) in den drei Monaten bis Ende Dezember übertraf der weltgrößte Chipauftragsfertiger zudem die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Konzernchef C. C. Wei äußerte sich am Donnerstag zur Zahlenvorlage optimistisch für die kommenden Monate.

ROUNDUP/Umbau in schwierigen Zeiten: Bayer streicht zahlreiche Managementstellen

LEVERKUSEN - Der Umbau von Bayer unter dem seit Juni amtierenden Konzernchef Bill Anderson wird wie erwartet viele Mitarbeiter den Job kosten. Vor allem Management-Stellen dürfte es treffen. Im Zuge der geplanten Verschlankung der Verwaltung und der angestrebten Beschleunigung von Entscheidungsprozessen dürfte es zu einem erheblichen Personalabbau in Deutschland kommen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Leverkusen mit. Konzernvorstand und Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat hätten sich auf Grundsätze für die Zukunft des Dax -Konzerns verständigt.

Kreise: Bayer wendet sich vorerst von Konzern-Aufspaltung ab - Aktie unter Druck

LEVERKUSEN - Bayer plant zunächst wohl keine Aufspaltung des Konzerns. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern tendiere derzeit nicht dazu, eine Trennung der Sparte Consumer Health oder Crop Science voranzutreiben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Zum Dax-Unternehmen gehört außerdem eine Pharmasparte. Noch im November hatte sich Bayer eine Dreiteilung als Option offengehalten, also eine komplette Zerlegung des Konzerns in einem zweistufigen Prozess.

Boeing erhält Großbestellung aus Indien für 737-Max-Jets

HYDERABAD - Der US-Flugzeugbauer Boeing hat trotz der jüngsten Sicherheitsprobleme einen Großauftrag aus Indien bekommen. Die vor zwei Jahren erst gestartete indische Airline Akasa Air platzierte eine feste Order für 150 Jets aus den Baureihen 737-Max 8 und Max 10, wie das Unternehmen am Donnerstag auf einer indischen Luftfahrtmesse in Hyderabad mitteilte. Der Auftrag umfasst keine der jüngst nach einem Beinahe-Unglück in die Schlagzeilen geratenen Maschinen vom Typ Max 9. Die bestellten Flugzeuge sollen bis 2032 an Akasa geliefert werden.

EU-Automarkt erholt sich 2023 - Rücksetzer für Neuzulassungen im Dezember

BRÜSSEL - Die Pkw-Neuzulassungen in der Europäischen Union haben im vergangenen Jahr kräftig zugelegt. Zuletzt ließ der Schwung aber merklich nach. Im Vergleich zur hohen Ausgangsbasis vor einem Jahr sank die Zahl neu zugelassener Autos im Dezember in der EU um 3,3 Prozent auf 867 052, wie der europäische Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Im Gesamtjahr wurden mit 10,5 Millionen Pkw 13,9 Prozent mehr zugelassen als ein Jahr zuvor. 2022 waren allerdings so wenige Autos wie seit 1993 nicht mehr zugelassen worden. Ein Grund war der Teilemangel.

ROUNDUP: Kontron will Katek übernehmen - Prognose für 2024 erhöht

LINZ - Der österreichische Technologiekonzern Kontron will die Mehrheit am deutschen Elektronikunternehmen Katek übernehmen und daher auch seine Ziele aufstocken. Kontron habe einen Kaufvertrag über gut 59 Prozent der Aktien an den Münchnern abgeschlossen und werde den restlichen Aktionären ein vorgeschriebenes Pflichtangebot unterbreiten, teilte der Konzern am Donnerstag in Linz mit. Der Vollzug wird bis März erwartet. Das laufende Aktienrückkaufprogramm von Kontron wird beendet. Katek bietet Steuerelektronik für Solaranlagen und Ladetechnik für Elektroautos an. Der Kurs der Kontron-Aktie stieg auf ein Rekordhoch.

Richemont wächst im Weihnachtsquartal vor allem im Schmuckgeschäft

GENF - Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont , bekannt für Marken wie Cartier oder IWC, hat im Weihnachtsquartal weiter zugelegt. Allerdings hat sich die Wachstumsdynamik wie erwartet etwas abgeschwächt. Gut entwickelt sich weiterhin das Schmuckgeschäft. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24, also von Oktober bis Dezember, stieg der Umsatz um 4 Prozent auf 5,59 Milliarden Euro, wie Richemont am Donnerstag mitteilte. In Lokalwährungen legten die Verkäufe um 8 Prozent zu. Analysten hatten im Durchschnitt ein Plus von 6,8 Prozent erwartet.

Weitere Meldungen -Bosch will weitere Stellen streichen - etwa 1200 Jobs betroffen -US-Gericht lässt Gnadenfrist für Apples Computer-Uhren auslaufen -DAVOS/ChatGPT-Entwickler: Nervosität wegen KI ist verständlich -500-Millionen-Fonds soll Batterieindustrie in Europa stärken -DAVOS: EU-Kommission ruft zum Schutz von Wahlen vor KI-Desinformation auf -Milliardenstrafe gegen Intel: EU-Kommission droht Niederlage vor EuGH -Bayer erhält Zulassung in Japan für höher dosierte Version von Eylea -ROUNDUP: Neue Netzentgelt-Regeln werden Gasrechnung wohl etwas verteuern -Haltungskennzeichnung des Handels passt sich an staatliches Logo an -ROUNDUP 2: Agrardiesel-Streit überschattet Grüne Woche - Neue Protestdrohung -Würth trotz Rückgang beim Betriebsergebnis zufrieden -Heckler & Koch liefert Granatwerfer nach Kanada und ins Baltikum -Alstom liefert 18 Doppelstockzüge für RE1 Hamburg-Rostock -IG BAU will pauchal 500 Euro im Monat mehr -Gastgewerbe 2023 mit mehr Umsatz - Real aber unter Vor-Corona-Niveau -ARD, ZDF, Deutschlandradio: Rat schlägt Umbau der Organisation vor -Ifo: Firmen kommen etwas leichter an Kredite -Gut ein Drittel mehr Passagiere am Flughafen in Prag 2023 -Presse: Preise für E-Autos sinken -Samsung mit KI-Offensive im Vorgarten des Smartphone-Rivalen Apple -Auto-Experte: Chinas Tech-Konzerne werden E-Auto-Markt verändern -Samsung kündigt vernetzten Ring für Gesundheitsdaten an -ROUNDUP: Samsung mit KI-Offensive im Vorgarten des Smartphone-Rivalen Apple -IWH lehnt Subventionen für Solarbranche in Deutschland ab -Anbindungsleitung für Rügener LNG-Terminal fast komplett -Gewerkschaft NGG gewinnt in Krisenbranche neue Mitglieder -IPO: Ticketvermittler und Veranstalter Deag will zurück an die Börse -Bauernpräsident droht mit neuen Protesten ab Montag -Chef des öffentlichen Schweizer Medienhauses tritt vorzeitig ab -Birkenstock erwartet deutliches Umsatzplus - neue Produkte und Märkte -Deutsche Elektroindustrie schafft auch 2023 Exportwachstum -Investoren-Deal der DFL: Nur noch zwei Kandidaten -Veltins verzeichnet nach Rekordjahren Absatzrückgang -Warsteiner-Mutter steigert Bierabsatz -Lindner verteidigt Abschaffung von Steuervergünstigungen für Bauern

